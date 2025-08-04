Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.

Гарантированный доход от аренды 6% на 3-и года!

Современный жилой комплекс расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Банг Тао, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру.

Комплекс состоит из четырех зданий, включает 614 квартир, площадью от 40 м2 до 140 м2, включая студии, апартаменты с одной и двумя и тремя спальнями.

На территории комплекса есть всё для комфортной жизни и отдыха, а в непосредственной близости - магазины, рестораны, кафе и популярные достопримечательности Пхукета.

Окончание строительства: 1-й квартал 2028 года.

Инфраструктура:

Бассейны

Фитнес-центр

Зона йоги

Зоны коворкинга

Игровая комната

И многое другое

