  4. Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.

Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$113,000
BTC
1.3441125
ETH
70.4506830
USDT
111 721.3491589
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27566
ID новостройки на Realting
In CRM: 001140
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Гарантированный доход от аренды 6% на 3-и года!

Современный жилой комплекс расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Банг Тао, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру.

Комплекс состоит из четырех зданий, включает 614 квартир, площадью от 40 м2 до 140 м2, включая студии, апартаменты с одной и двумя и тремя спальнями.

На территории комплекса есть всё для комфортной жизни и отдыха, а в непосредственной близости - магазины, рестораны, кафе и популярные достопримечательности Пхукета.

Окончание строительства: 1-й квартал 2028 года.

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги
  • Зоны коворкинга
  • Игровая комната
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

