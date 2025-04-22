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Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$301,836
14.04.2025
$299,972
13.04.2025
$300,148
12.04.2025
$301,265
11.04.2025
$308,075
10.04.2025
$309,331
09.04.2025
$310,883
08.04.2025
$310,690
06.04.2025
$310,874
05.04.2025
$308,042
04.04.2025
$312,157
03.04.2025
$308,455
02.04.2025
$307,808
01.04.2025
$307,112
30.03.2025
$306,171
29.03.2025
$308,458
28.03.2025
$309,582
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$308,498
26.03.2025
$308,305
25.03.2025
$307,249
24.03.2025
$306,199
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ID: 25363
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441586
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Вторая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается под парки, бассейны, сады и озера.

Это первый проект на Пхукете, в котором есть собственный парк – площадь прогулочной зоны насчитывает 3,5 км, сады и парки занимают порядка 5 Га, вся дорожная инфраструктура находится под землей по периметру участка, освобождая все внутреннее пространство под благоустройство.

Комплекс состоит из 6 семиэтажных зданий всего на 455 резиденций. Есть апартаменты с разной планировкой от 1 спальни до эксклюзивных пентхаусов с панорамным видом на море. Пляж и территорию будут соединять пешеходный мост и тоннель, доступные только для резидентов. В зависимости от расположения зданий, расстояние до моря составит от 250 м до 600 м.

Преимущества
  • Большая зеленая территория с собственным парком, садами и озерами.
  • Безопасность и приватность — территория комплекса закрыта для посещения посторонними людьми. Каждый заезд и вход будут оборудованы контрольно-пропускной системой и находиться под охраной.
  • В комплексе один из самых больших Wellness Центров в Азии со спортзалом в 1000 м².
  • Первая береговая линия пляжа Банг Тао.
Расположение и объекты поблизости

Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе острова и застраиваются престижными резиденциями.

Недвижимость находится всего в 50 метрах от престижного пляжа Банг Тао и в 5 минутах ходьбы от Лагуны.

  • Международный аэропорт — 30 минут
  • Торговый центр — 5 минут езды
  • Британская международная школа — 20 минут езды
  • Больница — 5 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$301,836
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