Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Вторая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается под парки, бассейны, сады и озера.

Это первый проект на Пхукете, в котором есть собственный парк – площадь прогулочной зоны насчитывает 3,5 км, сады и парки занимают порядка 5 Га, вся дорожная инфраструктура находится под землей по периметру участка, освобождая все внутреннее пространство под благоустройство.

Комплекс состоит из 6 семиэтажных зданий всего на 455 резиденций. Есть апартаменты с разной планировкой от 1 спальни до эксклюзивных пентхаусов с панорамным видом на море. Пляж и территорию будут соединять пешеходный мост и тоннель, доступные только для резидентов. В зависимости от расположения зданий, расстояние до моря составит от 250 м до 600 м.

Большая зеленая территория с собственным парком, садами и озерами.

Безопасность и приватность — территория комплекса закрыта для посещения посторонними людьми. Каждый заезд и вход будут оборудованы контрольно-пропускной системой и находиться под охраной.

В комплексе один из самых больших Wellness Центров в Азии со спортзалом в 1000 м².

Первая береговая линия пляжа Банг Тао.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе острова и застраиваются престижными резиденциями.

Недвижимость находится всего в 50 метрах от престижного пляжа Банг Тао и в 5 минутах ходьбы от Лагуны.