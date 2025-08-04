Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в комплексе Arise Vibe в районе Таланг.

Стильный жилой комплекс в районе Таланг от тайского застройщика с 15-летним опытом строительства.

Проект предлагает стильные и комфортабельные апартаменты с продуманной планировкой, расположенные в тихой и зелёной зоне. Для жителей предусмотрены бассейн, фитнес-зона и уютные общие пространства, создающие удобную и приятную атмосферу для жизни.

Первая фаза включает 3 здания и клубный дом с общим количеством 411 апартаментов - студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 26 м2 до 78 м2.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

Шаттл до пляжа Банг Тао (8,8 км)

Бассейны 60 метров

Тренажёрные залы

Коворкинг

Детская комната

Сауна

Джакузи

Йога-студия

Парковка

Зарядные станции

Торговый центр для резидентов

Беговая дорожка

Сад и зона релакса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.