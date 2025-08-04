Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в комплексе Arise Vibe в районе Таланг.

Стильный жилой комплекс в районе Таланг от тайского застройщика с 15-летним опытом строительства.
Проект предлагает стильные и комфортабельные апартаменты с продуманной планировкой, расположенные в тихой и зелёной зоне. Для жителей предусмотрены бассейн, фитнес-зона и уютные общие пространства, создающие удобную и приятную атмосферу для жизни.
Первая фаза включает 3 здания и клубный дом с общим количеством 411 апартаментов - студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 26 м2 до 78 м2.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
