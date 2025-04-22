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Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$244,996
24.06.2025
$244,996
23.06.2025
$245,673
22.06.2025
$246,100
21.06.2025
$245,850
20.06.2025
$247,121
19.06.2025
$247,464
18.06.2025
$247,344
17.06.2025
$247,613
15.06.2025
$248,095
14.06.2025
$247,761
13.06.2025
$248,058
12.06.2025
$249,079
11.06.2025
$248,931
10.06.2025
$248,810
08.06.2025
$249,292
07.06.2025
$248,290
06.06.2025
$249,645
05.06.2025
$250,202
04.06.2025
$249,385
03.06.2025
$248,606
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23087
ID новостройки на Realting
In CRM: 2412811
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности:

  • 5 бассейнов, включая бассейн на крыше и детский бассейн
  • беговая дорожка
  • гольф-симулятор
  • теннисный корт
  • тренажерный зал
  • сауна и парная
  • коворкинг
  • переговорная комната
  • парк для домашних животных
  • ресторан и кафе
  • кинотеатр под открытым небом
  • лобби
Дополнительные возможности

Уникальная концепция Renter Friendly предусматривает полный сервис для владельцев и арендаторов:

  • Регистрация гостей при заезде и выезде
  • Консьерж-сервис
  • Замена постельного белья и наволочек
  • Уборка номеров
  • Предоставление необходимых принадлежностей (шампунь, мыло, средства для ухода)
  • Питьевая вода
  • Оплата коммунальных услуг (оплачивается владельцем)
  • Обслуживание и текущий ремонт (оплачивается владельцем)
  • Управление аккаунтом владельца (учет всех расходов и удержание из доходов)
  • Ремонт и обновление интерьера (оплачивается владельцем)

Управление арендой будет осуществляться одной из партнерских компаний, специализирующейся на предоставлении данных услуг.

Преимущества
  • Надежный застройщик - на рынке Таиланда с 2010 года
  • Пляжи в пешей доступности
  • Pet friendly
Расположение и объекты поблизости

Лаян-Банг Тао - это престижный район, предлагающий гармоничное сочетание живописной природы, высокого уровня жизни и удобства. Район находится рядом с международным аэропортом Пхукета, в окружении красивых пляжей, таких как Лаян, Най Тон и Банг Тао. Неподалеку вы найдете торговые центры Porto de Phuket, Boat Avenue и пляжей клуб Catch. Для любителей активного образа жизни здесь есть гольф-клуб Лагуна, аквапарк Blue Tree Phuket, а также заповедники слонов. Для образования и поддержания здоровья рядом располагаются международные школы и оздоровительные центры.

Пляжи

  • Банг Тао и Лагуна-Бич – в 6 минутах

Элитные школы

  • UWC и Headstart – в 10 минутах

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$244,996
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