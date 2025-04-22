Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности:
Уникальная концепция Renter Friendly предусматривает полный сервис для владельцев и арендаторов:
Управление арендой будет осуществляться одной из партнерских компаний, специализирующейся на предоставлении данных услуг.Преимущества
Лаян-Банг Тао - это престижный район, предлагающий гармоничное сочетание живописной природы, высокого уровня жизни и удобства. Район находится рядом с международным аэропортом Пхукета, в окружении красивых пляжей, таких как Лаян, Най Тон и Банг Тао. Неподалеку вы найдете торговые центры Porto de Phuket, Boat Avenue и пляжей клуб Catch. Для любителей активного образа жизни здесь есть гольф-клуб Лагуна, аквапарк Blue Tree Phuket, а также заповедники слонов. Для образования и поддержания здоровья рядом располагаются международные школы и оздоровительные центры.
Пляжи
Элитные школы