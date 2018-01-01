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Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€2,90 млн
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20
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О комплексе

51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2.

Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, общее электричество, благоустройство общей территории.

Удобства и оснащение в доме

Все частные виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню и ландшафтный дизайн. Пакет мебели покупается по желанию.

Расположение и объекты поблизости

Чернгталай — район Таланга в средне-западной части острова Пхукет, расположенный к югу от аэропорта, включает пляжи Лаян, Банг Тао и Сурин. Пляжи красивее и тише, чем на оживленном юге Пхукета. В этом районе много отелей и курортов, и район становится все более и более привлекательным благодаря широкому выбору отличных ресторанов, магазинов и даже ночных рынков, а до аэропорта можно доехать всего за 20-25 минут.

  • Пляж Лаян - 5 мин.
  • Пляж Банг Тао – 10 мин.
  • Пляж Найтон – 13 мин.
  • Пляж Сурин - 15 мин.
  • Боут-авеню - 10 мин.
  • Лагуна Гольф - 10 мин.
  • Гольф Блу Каньон - 23 мин.
  • Порто-де-Пхукет - 10 мин.
  • Центральный Пхукет - 35 мин.
  • Больница Таланг - 13 мин.
  • Международный аэропорт Пхукета – 25 мин.
  • Бангкокская больница - 35 мин.
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€2,90 млн
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