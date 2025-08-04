  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.

Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$177,000
BTC
2.1053798
ETH
110.3519548
USDT
174 997.1575320
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 28071
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Bamboo Forest - новый жилой комплекс премиум-класса в престижном районе Банг Тао в непосредственной близости от пляжа Лаян и Банг Тао (1,5 км).

Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из трех 7-этажных корпусов, в которых расположены 135 юнитов - студии,  апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 41 м2 до 247 м2.

Все квартиры предлагаются с отделкой "под ключ" с системой "умный дом":

  • Удалённое управление
  • Быстрая настройка климата, света и безопасности

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся международные школы, детские сады, магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Инвестиционные возможности:

  • Возможность участия в rental pool
  • Гарантированная доходность: (условия предоставляются индивидуально)

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Три бассейна
  • Лаунж-зоны
  • Коворкинг
  • Детский клуб
  • Тренажерный зал
  • Бар и Ресторан
  • Открытая терраса для отдыха
  • Подземный паркинг и гостевая парковка
  • Охрана территории 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации