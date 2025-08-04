Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.

Bamboo Forest - новый жилой комплекс премиум-класса в престижном районе Банг Тао в непосредственной близости от пляжа Лаян и Банг Тао (1,5 км).

Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из трех 7-этажных корпусов, в которых расположены 135 юнитов - студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 41 м2 до 247 м2.

Все квартиры предлагаются с отделкой "под ключ" с системой "умный дом":

Удалённое управление

Быстрая настройка климата, света и безопасности

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся международные школы, детские сады, магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Инвестиционные возможности:

Возможность участия в rental pool

Гарантированная доходность: (условия предоставляются индивидуально)

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

Три бассейна

Лаунж-зоны

Коворкинг

Детский клуб

Тренажерный зал

Бар и Ресторан

Открытая терраса для отдыха

Подземный паркинг и гостевая парковка

Охрана территории 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.