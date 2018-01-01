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Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€757,895
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17
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О комплексе

Предлагаются виллы (три или четыре спальни) с бассейнами, террасами, зонами отдыха, парковочными местами.

Площадь земельных участков - от 418 м2 до 878 м2.

Расположение и объекты поблизости

Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по‑прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€757,895
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Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий. Район зеленый, прекрасно развит, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, больницы, ночные клубы, парки, рынок и пр. В районе прекрасно развита транспортная сеть, до центра города и главной пешеходной улицы - Уокинг-стрит - 5 минут езды. - Tops Daily (Pho Thi San) – 840 м - Торговый центр Pattaya Bazar – 990 м - Windmill Plaza – 1,1 км - Фокус Паттайя – 1,3 км Все квартиры полностью меблированы с современным дизайном интерьера и ландшафтного сада. Инфраструктура проекта включает все необходимое для комфортной жизни и отдыха: тропический сад, бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, ресепшн, отельный сервис 5*, ресторан, спа-центр, фитнес-центр, детский клуб, зону барбекю, подземный паркинг, круглосуточную охрану, видеонаблюдение и многое другое. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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Жилой комплекс Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
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Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы. Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% - первый взнос. 35% - во время строительства. 30% - после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.
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