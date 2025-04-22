Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в популярном районе Пхукета, Таиланд

Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами.

Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Солнечные панели

Система "умный дом"

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых востребованных жилых районов Пхукета, всего в 10-15 минутах езды от пляжа, гольф-клуба и всего в нескольких минутах от оживленных районов Банг Тао и Сурин.