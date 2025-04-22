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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в популярном районе Пхукета, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$1,89 млн
14.04.2025
$1,88 млн
13.04.2025
$1,88 млн
12.04.2025
$1,88 млн
11.04.2025
$1,93 млн
10.04.2025
$1,93 млн
09.04.2025
$1,94 млн
08.04.2025
$1,94 млн
06.04.2025
$1,94 млн
05.04.2025
$1,93 млн
04.04.2025
$1,95 млн
03.04.2025
$1,97 млн
02.04.2025
$1,97 млн
01.04.2025
$1,97 млн
30.03.2025
$1,96 млн
29.03.2025
$1,97 млн
28.03.2025
$1,98 млн
27.03.2025
$1,97 млн
26.03.2025
$1,97 млн
25.03.2025
$1,97 млн
24.03.2025
$1,96 млн
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4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20872
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372396
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами.

Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых востребованных жилых районов Пхукета, всего в 10-15 минутах езды от пляжа, гольф-клуба и всего в нескольких минутах от оживленных районов Банг Тао и Сурин.

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в популярном районе Пхукета, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,89 млн
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