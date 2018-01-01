Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €104,674

28–41 м² 2

Сдача в: 2025

Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также первоклассные светильники и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными сантехническими системами и специально разработанными, компактными и энергосберегающими кондиционерами. В дополнение к ряду вариантов кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах Grand Solaire Pattaya есть ряд премиальных представительских люксов с частными бассейнами и различные дополнительные улучшения только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится наш гигантский двухуровневый пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, частным кинотеатром и игровой комнатой — самый большой кондоминиум в Паттайской недвижимости общей площадью 1260 квадратных метров. С обилием курортных объектов на площади 14,5 Рай, образ жизни, предлагаемый в Grand Solaire Pattaya, не имеет себе равных. Проведите целый день в гигантском извилистом бассейне с волнами. Любителям спорта понравится наше универсальное покрытие для футбола и баскетбола, кортов для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими дух панорамами океана с обзором на 270 градусов в йога-клубе на высоте и в зоне релаксации дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани Onsen в массажном и оздоровительном спа-салоне отеля; от высоких вестибюлей с ресторанами гостиничного типа и магазинами до бизнес-залов с красной ковровой дорожкой парковки для суперкаров, Самые современные элементы дизайна интерьера, в том числе: Плитка под декадентский мрамор Электронные туалетные системы Кухни из черного мрамора и стекла Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin Уникальные VIP-номера и пентхаусы с частными бассейнами Инфраструктура комплекса: Теннисный корт Многофункциональная спортивная площадка для футбола и баскетбола Крытый бадминтон Бассейн и настольный теннис Полностью оборудованный, двухэтажный фитнес-центр Йога-клуб с зоной релаксации дзен Оздоровительный спа-центр Бесконечные дорожки Бассейны на крыше и на первом этаже с волновыми машинами и искусственными пляжными зонами Роскошный, обильный ландшафтный дизайн Многоэтажный подземный паркинг с контролируемым въездом и выездом Роскошные вестибюли в гостиничном стиле Бизнес-зал Рестораны у бассейна и множество коммерческих объектов, включая массаж, супермаркет, услуги прачечной и т. д. VIP «красная дорожка» Парковка суперкаров Скай-бар на крыше с изысканным рестораном и коктейль-баром Детская площадка Дополнительные расходы – оплачиваются по завершении Амортизационный фонд: 500 бат за кв.м Плата за обслуживание: 40 бат за кв.м x 12 (рассчитывается ежемесячно, выплачивается ежегодно) Плата за передачу права собственности: делится поровну между покупателем и продавцом Ожидаемое завершение в декабре 2025 г. Порядок расчётов: 100 000 бронирование 25% через 14 дней по контракту 13% x 5 платежей каждые 4 месяца 10% при ожидаемом завершении в конце 2025 г.