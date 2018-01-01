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Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€488,268
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20
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О комплексе

Жилой комплекс включает 263 квартиры площадью от 38 м2 до 138 м2. На территории комплекса будут расположены:

  • профессиональный спортивный комплекс Dynamic с ассоциацией Reebok
  • второй филиал известного ресторана Пхукета - Мираж
  • детский игровой клуб - территория для игр и развития ребенка
  • многофункциональная библиотека, включающая пространства с творческими студиями, места для просмотра кино и помещения для мастер-классов
Преимущества

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Расположение и объекты поблизости

В 500 м от Боут-авеню, лучших ресторанов, кафе, баров на острове. Рядом также находятся: Аквапарк Blue Tree, гольф-клуб Lagoona, торговый центр - Porto De Phuket, пляжные клубы Xana и Catch.

Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по-прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€488,268
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Другие комплексы
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Паттайя, Таиланд
от
€104,674
Площадь 28–41 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также первоклассные светильники и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными сантехническими системами и специально разработанными, компактными и энергосберегающими кондиционерами. В дополнение к ряду вариантов кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах Grand Solaire Pattaya есть ряд премиальных представительских люксов с частными бассейнами и различные дополнительные улучшения только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится наш гигантский двухуровневый пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, частным кинотеатром и игровой комнатой — самый большой кондоминиум в Паттайской недвижимости общей площадью 1260 квадратных метров. С обилием курортных объектов на площади 14,5 Рай, образ жизни, предлагаемый в Grand Solaire Pattaya, не имеет себе равных. Проведите целый день в гигантском извилистом бассейне с волнами. Любителям спорта понравится наше универсальное покрытие для футбола и баскетбола, кортов для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими дух панорамами океана с обзором на 270 градусов в йога-клубе на высоте и в зоне релаксации дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани Onsen в массажном и оздоровительном спа-салоне отеля; от высоких вестибюлей с ресторанами гостиничного типа и магазинами до бизнес-залов с красной ковровой дорожкой парковки для суперкаров, Самые современные элементы дизайна интерьера, в том числе: Плитка под декадентский мрамор Электронные туалетные системы Кухни из черного мрамора и стекла Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin Уникальные VIP-номера и пентхаусы с частными бассейнами Инфраструктура комплекса: Теннисный корт Многофункциональная спортивная площадка для футбола и баскетбола Крытый бадминтон Бассейн и настольный теннис Полностью оборудованный, двухэтажный фитнес-центр Йога-клуб с зоной релаксации дзен Оздоровительный спа-центр Бесконечные дорожки Бассейны на крыше и на первом этаже с волновыми машинами и искусственными пляжными зонами Роскошный, обильный ландшафтный дизайн Многоэтажный подземный паркинг с контролируемым въездом и выездом Роскошные вестибюли в гостиничном стиле Бизнес-зал Рестораны у бассейна и множество коммерческих объектов, включая массаж, супермаркет, услуги прачечной и т. д. VIP «красная дорожка» Парковка суперкаров Скай-бар на крыше с изысканным рестораном и коктейль-баром Детская площадка Дополнительные расходы – оплачиваются по завершении Амортизационный фонд: 500 бат за кв.м Плата за обслуживание: 40 бат за кв.м x 12 (рассчитывается ежемесячно, выплачивается ежегодно) Плата за передачу права собственности: делится поровну между покупателем и продавцом Ожидаемое завершение  в декабре 2025 г. Порядок расчётов: 100 000 бронирование 25% через 14 дней по контракту 13% x 5 платежей каждые 4 месяца 10% при ожидаемом завершении в конце 2025 г.
Жилой комплекс GRAND SOLAIRE
Жилой комплекс GRAND SOLAIRE
Паттайя, Таиланд
от
€65,067
Площадь 26–45 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Великолепный жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в престижном районе Central Pattaya, Pratumnak Hill, в пешей доступности от пляжей Jomtien Beach, Pratumnak Beach и Cosy Beach, в 5 минутах езды от центра города и знаменитой Walking Street. Прекрасный зеленый район, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. Проект от одного из самых надежных застройщиков г. Паттайи. За время строительства всех 16 объектов нет ни одной задержки сдачи объекта. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн и бар на крыше Club house Зона отдыха с видом на город и залив Игровая зона для детей Несколько бассейнов на 49 этаже Беговая дорожка инфинити 300 м Теннисный корт, крытая площадка для бадминтона, баскетбола, мини-гольф ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: Розничные магазины, супермаркеты, ТЦ, рестораны и бары, массажные салоны, аптеки, рынки, остановки общественного транспорта, ночные клубы, парки, смотровая площадка. РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 1600 метров  Пратумнак пляж - 1800 метров Кози пляж - 1900 метров ДОСТУПНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ: Studio - от 20 m2  1 bed - от 25,5 m2  2 bed - от 41 m2   
Жилой комплекс Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€108,516
Агентство: TRANIO
Первоклассный жилой комплекс включает лобби и галерею, зону ко-воркинга, большой бассейн с баром и зоной для загара, бассейн на крыше, спортзал, несколько ресторанов, СПА, медицинский центр. Круглосуточно работает охрана, есть шаттлы. Преимущества Для последних оставшихся объектов девелоперская компания предлагает инвесторам выгодную программу управления 70/30. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 2 км Пляж Сурин - 5 км Пляж Патонг - 9 км Пешеходная улица Бангла - 10 км
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