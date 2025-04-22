Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта.Удобства и оснащение в доме
Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-класса. Еще более уникально то, что домовладельцы могут реконструировать и модифицировать свои интерьеры, адаптируя каждый угол к своим конкретным потребностям и стилю. Право собственности – leasehold and freehold.Преимущества
Программа аренды 70/30, управляемая престижной компанией Wyndham. Инвесторы получают 70% доходов от аренды и бесплатное 30-дневное пребывание каждый год.
Условия оплаты:
Национальный парк Сиринат граничит непосредственно с проектом, предлагая жителям ворота в нетронутую красоту и первозданные пейзажи. Всего в нескольких шагах от вашего порога парк представляет собой сочетание пышного леса, безмятежного пляжа Най-Янг и изобилия дикой природы. Най Янг на Пхукете – это скрытая жемчужина. В то время как другие места переполнены, Най-Янг остается спокойным с прекрасными пляжами и потрясающими закатами. Это сочетание современного комфорта и подлинного тайского очарования.