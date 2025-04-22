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  4. Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Са Кху, Таиланд
от
$137,565
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20
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Описание Описание
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ID: 20857
ID новостройки на Realting
In CRM: 2334067
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

О комплексе

На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта.

Удобства и оснащение в доме

Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-класса. Еще более уникально то, что домовладельцы могут реконструировать и модифицировать свои интерьеры, адаптируя каждый угол к своим конкретным потребностям и стилю. Право собственности – leasehold and freehold.

Преимущества

Программа аренды 70/30, управляемая престижной компанией Wyndham. Инвесторы получают 70% доходов от аренды и бесплатное 30-дневное пребывание каждый год.

Условия оплаты:

  • Бронирование: 100 000 бат за студию/1 спальню и 200 000 бат за 2 спальни
  • Второй платеж: 55% от общей стоимости в день подписания контракта. Этот платеж должен быть произведен в течение максимум 14 дней с момента первоначального платежа за бронирование
  • Окончательный платеж: оставшиеся 45% от общей стоимости квартиры должны быть оплачены в течение 30 дней после второго платежа
Расположение и объекты поблизости

Национальный парк Сиринат граничит непосредственно с проектом, предлагая жителям ворота в нетронутую красоту и первозданные пейзажи. Всего в нескольких шагах от вашего порога парк представляет собой сочетание пышного леса, безмятежного пляжа Най-Янг и изобилия дикой природы. Най Янг на Пхукете – это скрытая жемчужина. В то время как другие места переполнены, Най-Янг остается спокойным с прекрасными пляжами и потрясающими закатами. Это сочетание современного комфорта и подлинного тайского очарования.

  • Пляж НАИ ЯНГ - 200 м
  • Пляж МАИ ХАО - 1 км
  • Пляж НАИ ТОН - 7 км
  • Пляж БАНАНА - 9 км
  • Храм НАИ ЯНГ - 250 м
  • Гольф-клуб BLUE CANYON - 8 км
  • Аквапарк SPLASH - 9 км
  • Аквапарк BLUE TREE - 16 км
  • Ночной рынок НАИ ЯНГ - 100 м
  • Кафе BAR'S BELL - 100 м

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$137,565
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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