Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта.

Удобства и оснащение в доме

Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-класса. Еще более уникально то, что домовладельцы могут реконструировать и модифицировать свои интерьеры, адаптируя каждый угол к своим конкретным потребностям и стилю. Право собственности – leasehold and freehold.

Преимущества

Программа аренды 70/30, управляемая престижной компанией Wyndham. Инвесторы получают 70% доходов от аренды и бесплатное 30-дневное пребывание каждый год.

Условия оплаты:

Бронирование: 100 000 бат за студию/1 спальню и 200 000 бат за 2 спальни

Второй платеж: 55% от общей стоимости в день подписания контракта. Этот платеж должен быть произведен в течение максимум 14 дней с момента первоначального платежа за бронирование

Окончательный платеж: оставшиеся 45% от общей стоимости квартиры должны быть оплачены в течение 30 дней после второго платежа

Расположение и объекты поблизости

Национальный парк Сиринат граничит непосредственно с проектом, предлагая жителям ворота в нетронутую красоту и первозданные пейзажи. Всего в нескольких шагах от вашего порога парк представляет собой сочетание пышного леса, безмятежного пляжа Най-Янг и изобилия дикой природы. Най Янг на Пхукете – это скрытая жемчужина. В то время как другие места переполнены, Най-Янг остается спокойным с прекрасными пляжами и потрясающими закатами. Это сочетание современного комфорта и подлинного тайского очарования.