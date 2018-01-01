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Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€5,77 млн
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7
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О комплексе

Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами.

Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор, рядом со спа-салонами, торговым центром, ресторанами и развлечениями

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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от
€5,77 млн
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            The Title Halo 1 - это новый проект кондоминиума, расположенный по адресу: 234, Soi Bangmalauw 2, Tambon Sa Khu, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Таиланд. Главная особенность кондоминиума - территория с большим садом в окружении зелёных холмов. Всего в проекте 6 зданий по 7 этажей. На выбор доступны квартиры с 1 и 2 спальнями от 36 до 59 кв.м. Проект прекрасно подойдет как для собственного проживания, так и для сдачи апартаментов в аренду - насыщенная инфраструктура, пешая доступность к морю и отличный пляж гарантируют высокий спрос на вашу квартиру! Локации: Проект находится в 400 метрах от пляжа Найянг, где круглый год спокойное море без волн. В пешей доступности большое количество кафе и ресторанов с видом на Андаманское море, фруктовые лавки, массаж, экскурсии и другие развлечения. В 5-10 минутах езды расположены международный аэропорт Пхукета, гольф-клуб Blue Canyon и аквапарк Splash Jungle. Удобства: - Общий бассейн - Сауна - Общий тренажёрный зал - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Инфраструктура комплекса: 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) Беседки для отдыха и барбекю  Парковка открытого типа Охрана и видеонаблюдение на территории Ресторан  Ресепшн (с 9 до 18 часов) Лаунж/бар  Тренажерный зал Сауна и парная Джакузи с холодной и горячей водой Детская игровая комната Настольный теннис  Бильярд  Компьютерный зал/библиотека Форма собственности: Freehold Foreign Quota Комплектация: "Под ключ" с мебелью и техникой
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