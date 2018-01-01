Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €117,227

Сдача в: 2023

The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс расположен в центре района Джомтьен. Комплекс премиум класса с высокоразвитой инфраструктурой. Из комплекса открывается невероятный вид на Сиамский залив и город, до моря всего 500м! Комплекс имеет современный дизайн и управление на уровне отелей класса люкс. Каждая квартира будет оборудована кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и современной бытовой техникой. Комплекс идеально подходит как для инвестирования денежных средств и получения дохода, так и для личного проживания! Оснащение квартир: - Чистовая высококачественная отделка; - Кухонный гарнитур с вытяжной вентиляцией, раковиной для посуды и керамической плитой; - Встроенные шкафы для одежды и декоративные полки; - Обеденная зона с мягкой мебелью; - Кондиционеры и бытовая техника; - Ванные комнаты, оснащенные высококачественной сантехникой; - Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Инфраструктура комплекса: На нижнем этаже расположатся рестораны, кафе, магазины. Здание будет построено каскадом, поэтому на 10, 12, 15, 19 и 22 этажах расположатся открытые садовые террасы для отдыха, придающие комплексу уникальность. На крыше к услугам владельцев и постояльцев инфинити бассейн с видом на море, площадка для занятия йогой, ботанический сад и лаундж-бар. Также жильцы могут воспользоваться другими удобствами: – стильное лобби и круглосуточный ресепшен; – фитнесс и спа-центры; – конференц-зал; – банкетный зал; – детская площадка; – детский клуб; – электронная система безопасности; – парковка; – круглосуточная охрана; – система видеонаблюдения; – доступ к wi-fi на всей территории. Расположение: The Empire Tower расположен в центре популярного района Паттайи, Джомтьен, всего в 500 метрах от пляжа. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр. До центра города можно доехать всего за 10 минут. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!