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Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,13 млн
19.05.2025
$1,13 млн
18.05.2025
$1,13 млн
17.05.2025
$1,14 млн
16.05.2025
$1,13 млн
14.05.2025
$1,14 млн
13.05.2025
$1,14 млн
11.05.2025
$1,14 млн
10.05.2025
$1,13 млн
09.05.2025
$1,14 млн
08.05.2025
$1,13 млн
07.05.2025
$1,13 млн
14.04.2025
$1,11 млн
13.04.2025
$1,11 млн
12.04.2025
$1,10 млн
11.04.2025
$1,11 млн
10.04.2025
$1,10 млн
09.04.2025
$1,11 млн
08.04.2025
$1,11 млн
07.04.2025
$1,12 млн
06.04.2025
$1,12 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 22092
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392629
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Приватные виллы на берегу озера, в окружении гор и тропических лесов, являются идеальным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и не готов отказываться от городских удобств. В комплексе вы сможете насладиться широким спектром услуг и сервиса мирового класса, предназначенных для роскошного образа жизни, здоровья и общения:

  • ультрасовременный фитнес-центр
  • ресторан высокой кухни
  • кафе
  • видовой бар на крыше
  • зоны для прогулок вокруг озера и отдыха с детьми
  • современная игровая площадка
  • общественные пространства для отдыха и комфортной работы
  • широкие улицы
  • четырёх полосная подъездная дорога
  • пешеходные и зеленые зоны
Удобства и оснащение в доме

Все виллы с частным бассейном оборудованы кондиционерами, встроенными шкафами, кухней и ландшафтным дизайном.

Мебельный пакет не является обязательным. В комплект мебели входит качественная мобильная мебель, бытовая техника, декор, посуда и постельное белье.

Автономность, энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду обеспечиваются за счет оснащения вилл энергосберегающими технологиями и внедрения таких эко-инициатив как солнечные батареи и сбор дождевой воды.

Комплекс оборудован самыми современными системами безопасности, включая круглосуточное видеонаблюдение и контроль доступа на территорию.

Преимущества

План оплаты:

  • Резервационный депозит - 2 %
  • Подписание договора купли-продажи в течение 30 дней после бронирования - 33%
  • Готовый фундаментный столб - 15%
  • Готовая бетонная конструкция - 15%
  • Готовая конструкция стен и крыши - 15%
  • Отделка, встроенная мебель, покраска, установка оконных и дверных рам - 15%
  • Передача земельной регистрации - 5%
Расположение и объекты поблизости

Виллы встроены в зеленый ландшафт, создающий ощущение тропического леса и обеспечивающий уединение. Природное окружение подчеркивает красоту вашего дома на берегу озера.

Комплекс стратегически расположен вдоль северо-западного побережья острова Пхукет, в районе Чонг Тале, известном своей развитой инфраструктурой для комфортного проживания. Этот район также выигрывает близостью к знаменитым пляжам Банг Тао и Сурин.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,13 млн
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