Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Приватные виллы на берегу озера, в окружении гор и тропических лесов, являются идеальным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и не готов отказываться от городских удобств. В комплексе вы сможете насладиться широким спектром услуг и сервиса мирового класса, предназначенных для роскошного образа жизни, здоровья и общения:
Все виллы с частным бассейном оборудованы кондиционерами, встроенными шкафами, кухней и ландшафтным дизайном.
Мебельный пакет не является обязательным. В комплект мебели входит качественная мобильная мебель, бытовая техника, декор, посуда и постельное белье.
Автономность, энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду обеспечиваются за счет оснащения вилл энергосберегающими технологиями и внедрения таких эко-инициатив как солнечные батареи и сбор дождевой воды.
Комплекс оборудован самыми современными системами безопасности, включая круглосуточное видеонаблюдение и контроль доступа на территорию.Преимущества
План оплаты:
Виллы встроены в зеленый ландшафт, создающий ощущение тропического леса и обеспечивающий уединение. Природное окружение подчеркивает красоту вашего дома на берегу озера.
Комплекс стратегически расположен вдоль северо-западного побережья острова Пхукет, в районе Чонг Тале, известном своей развитой инфраструктурой для комфортного проживания. Этот район также выигрывает близостью к знаменитым пляжам Банг Тао и Сурин.