Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Приватные виллы на берегу озера, в окружении гор и тропических лесов, являются идеальным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и не готов отказываться от городских удобств. В комплексе вы сможете насладиться широким спектром услуг и сервиса мирового класса, предназначенных для роскошного образа жизни, здоровья и общения:

ультрасовременный фитнес-центр

ресторан высокой кухни

кафе

видовой бар на крыше

зоны для прогулок вокруг озера и отдыха с детьми

современная игровая площадка

общественные пространства для отдыха и комфортной работы

широкие улицы

четырёх полосная подъездная дорога

пешеходные и зеленые зоны

Удобства и оснащение в доме

Все виллы с частным бассейном оборудованы кондиционерами, встроенными шкафами, кухней и ландшафтным дизайном.

Мебельный пакет не является обязательным. В комплект мебели входит качественная мобильная мебель, бытовая техника, декор, посуда и постельное белье.

Автономность, энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду обеспечиваются за счет оснащения вилл энергосберегающими технологиями и внедрения таких эко-инициатив как солнечные батареи и сбор дождевой воды.

Комплекс оборудован самыми современными системами безопасности, включая круглосуточное видеонаблюдение и контроль доступа на территорию.

Преимущества

План оплаты:

Резервационный депозит - 2 %

Подписание договора купли-продажи в течение 30 дней после бронирования - 33%

Готовый фундаментный столб - 15%

Готовая бетонная конструкция - 15%

Готовая конструкция стен и крыши - 15%

Отделка, встроенная мебель, покраска, установка оконных и дверных рам - 15%

Передача земельной регистрации - 5%

Расположение и объекты поблизости

Виллы встроены в зеленый ландшафт, создающий ощущение тропического леса и обеспечивающий уединение. Природное окружение подчеркивает красоту вашего дома на берегу озера.

Комплекс стратегически расположен вдоль северо-западного побережья острова Пхукет, в районе Чонг Тале, известном своей развитой инфраструктурой для комфортного проживания. Этот район также выигрывает близостью к знаменитым пляжам Банг Тао и Сурин.