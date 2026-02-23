  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Tel Aviv Subdistrict
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Tel Aviv Subdistrict

Тель-Авив
133
Бат-Ям
24
Рамат-Ган
2
Тель-Авив
171
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Показать все Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Показать все Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
На бульварной улице 3 Сион, престижный и очень востребованный адрес. Уникальная, просторная, светлая и красивая квартира! На 5-м этаже эта квартира пользуется отличным движением по четырем осям! 5-комнатная квартира с большим потенциалом и идеальным расположением. Построенная площадь 146…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,25 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
OneOne
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 3…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,52 млн
Роскошная квартира на продажу 4,5 комнаты Исключительная резиденция очень высокого класса, расположенная в самом сердце Намаль-де-Тель-Авива, откуда открывается потрясающий панорамный вид на море, определенно беспрепятственный. Подробности о собственности Площадь внутренней поверхности: …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
Этот пентхаус представляет собой высшую роскошь в Тель-Авиве, предлагая гармоничное сочетание изысканного дизайна и привилегированного местоположения. Расположенная на тихой улице недалеко от Кикар ХаМедина, эта резиденция предлагает легкий доступ к оживленным кафе, детским садам и первоклас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники Высокая доходность при аренде AirbnB из-за высокого спроса и заполняемости в этой о…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
8 улица Мапу Продается исключительно Красивая 2-комнатная квартира полностью отремонтирована! В засекреченном здании, квартира 47 м2 на первом этаже, в 2 минутах от моря. Идеально подходит для инвестиций или основного места жительства
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Показать все Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
5 Евра Хадаша Улица Тихая улица возле Кикар Хамедина и главные дороги. В новом проекте, строящемся фондом недвижимости! Хорошая тихая и светлая квартира 5 комнат (включая подвал) 5-й этаж (очень высокий) 121 м2 плюс балкон 12 м2 с открытым и беспрепятственным видом! Отремонтированная кухня! …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Ниша в самом сердце зеленой резиденции с бассейном морской воды. квартира из 2 комнат с видом на море. Попросите быть рерашичи. Резиденция красива сразу за портом Яффо. Бассейн морской воды. Спа. Очень большой погреб. 1 парковка. Mamad включен
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Показать все Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 9 Профессор Шор Стрит В новой программе недвижимости подписался Адам Шустер Просторная 4-комнатная квартира Жилая площадь 98 м2 + солнечная терраса 12 м2! 4-й этаж (здание с 2 лифтами) Квартира очень светлая благодаря большим окнам. Отремонтированная кухня. К…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплексный пентхаус расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характерист…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Показать все Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Эксклюзивная продажа В центре города, 57 rue Melchett Рядом с бульваром Бен-Цион и в нескольких шагах от бульвара Ротшильд В новом бутик-здании Великолепный дуплексный пентхаус, со вкусом устроенный 4 номера, 5-й этаж, вид на запад 112 м2 + около 32 м2 солнечных террас Нижний уровень: 3 сп…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Тель-Авив, Израиль
от
$830,775
Отличные инвестиции на севере Тель-Авива, и очень приятно жить. В новом здании магазина после TAMA - высокая стоянка - 2 комнаты 45 м2 отремонтированы и оптимизированы архитектором - 3 метра высотой под потолком - тихая и яркая обращенная к югу - полностью меблирована - Укрытие в здании (Миклат)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Показать все Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Герцлия, Израиль
от
$16,46 млн
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роскошь и комфорт на самом высоком уровне. Расположенный в мирном и пастырском районе Герцлия Б, недалеко от престижного Кфар Шмарьяху, он пользуется привилегированным расположением в одном из самых попул…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Показать все Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Продажа - 2 части - Американская колония - Тель-Авив Квартира 50 м2 + терраса 7 м2 в новом высотном здании Расположен на 1-м этаже, в абсолютно спокойной, душевной деревне в центре города. Яркая гостиная с открытой кухней Просторная комната (включая Мамеда) Пешком: пляж Альма, Яффо, Неве …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Показать все Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Эксклюзивность - для продажи ???? Шенкин, близкий к рынку Кармель Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря. Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом. ✨ Основные характеристики: • 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы • Ярка…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
Бат Ям - улица IDF Квартира, пересекающая Запад / Восток 4 комнаты 106 м2 с очаровательной террасой около 13 м2 (1 мастер с ванной комнатой + 2 спальни, из которых 1 мамад) Парковочное пространство включено 4 этаж с лифтом Новое здание в хорошем состоянии и в хорошем состоянии. Основные мо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Показать все Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$539,220
В самом сердце Бат-Яма, на очень популярной центральной улице, эта квартира имеет идеальное расположение: всего в 400 метрах от моря и недалеко от всех удобств повседневной жизни, магазинов и транспорта. Апартаменты 3 комнаты светлые 74м2 3-й этаж с лифтом Центральное расположение, недалеко…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Показать все Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Продается исключительно В новом Северном квартале В престижной башне Нехардея На 11-м этаже, открытый и зеленый вид лицом к улице 4,5-комнатная квартира с большой общей площадью 127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы Квартира имеет тройной кондиционер. Очень яркий и тихий Он включает в себя глав…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Показать все Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Бат-Ям, Израиль
от
$1,80 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новый в продаже исключительно В самом центре города тихая и очаровательная улица рядом с театрами. 12 Yosef Eliyahu Street Квартира 111 м2, 1-й этаж с лифтом Чтобы полностью отремонтировать Тройная экспозиция (Восток, Запад и Юг) Окруженный зеленью
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и ожи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный зеленью. 3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет. 1-й уровень: большая гостиная с кухней, Еще одна комната с ванной и туалетом. 71 м2 + балкон около 2 м2. 2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Показать все Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Эта квартира, расположенная на стыке Неве Цедек, Флоренции и района парка Чарльза Клора, находится в исключительном месте всего в нескольких минутах ходьбы от моря, рынка Кармель и оживленного сердца Тель-Авива. Elifelet Street известна своей тихой и жилой атмосферой, предлагая прямой досту…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Красивая новая 3-комнатная квартира расположена на 2-м этаже современного здания, наслаждаясь отличной яркостью благодаря своему угловому положению. Детали собственности: • Жилая площадь: 60 м2 • Террасы: 13 м2 • 2 этаж с лифтом • Парковочное пространство включено • Высококачественная отдел…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Прекрасный 2. номера + балкон; полностью сделанный известным дизайнером-архитектором в престижном проекте Йосси Авраами в NOGA, лицом к пляжу, в окружении модных кафе, ресторанов, винных баров, мастерских художников и театра. Доступ в рабочее пространство, тренажерный зал и зал для пилатеса,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Показать все Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Красивая квартира, расположенная на 15 этаже. Потрясающий вид на весь Тель-Авив и море. Декоратор интерьера. Бассейн, спортзал и терраса на 48-м этаже. В квартире 2 спальни плюс мамочка превращается в раздевалку. гостиная, столовая и кухня в мягких и приятных оттенках. терраса 22 м2 с открыт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Отличные инвестиции и очень приятно жить На тихой и солнечной улице, в одной минуте от пляжа и рынка Хакармель, 3 просторных номера 72м2 высотой 3 метра под потолком, очень яркие 4 выдержки воздуха, закрытый балкон с возможностью открытия, на 2-м этаже хорошо сохранившегося здания. Реконстру…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного мес…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$987,525
Эксклюзивная продажа: улица Миха, Старый Север, Тихий и Пограничный вид В засекреченном здании, типичном для Тель-Авива, на 2-м этаже красивая 2-комнатная квартира светлая и хорошо сохранившаяся. Живая площадь около 60 м2 + солнечная терраса около 7 м2. Квартира, залитая светом, предлагает …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Показать все Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$8,62 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Показать все Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
Идеально расположенная на улице Фришмана, напротив площади Масарика и недалеко от площади Рабина, эта квартира имеет центральное и очень востребованное расположение в самом сердце Тель-Авива. В ухоженном здании с лифтом и микролятом откройте для себя 3 комнаты площадью около 100 м2, располож…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Hovevei Tsion, жилая улица 2 шага от пляжа 3 комнаты отремонтированы с просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и очень хорошим балконом 80 м2 Балкон 2 душевые комнаты Второй этаж лифт Парковка 5 800 000 Нис
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Исключительный и редкий пентхаус террасы площадью 176 м2 с крышей улицы Шабази площадью 32 м2 в самом сердце Неве Цедек! Нижний уровень: 3 комфортабельные спальни, в том числе мастер-люкс с частным балконом 5 м2, 2 современные ванные комнаты и небольшая интимная гостиная. Верхний уровень: …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Показать все Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Идеально расположенный в самом сердце Неве Цедек, Rue Rishonim, этот редкий дуплекс с видом на море предлагает привилегированный адрес в одном из самых символичных районов Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, Ротшильда и Хатаханы. Поверхность около 89 м2 в дуплексе, она предла…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Показать все Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,29 млн
исключительно для продажи, В парке Yarkon 42 Уссишкинская улица Здание отремонтировано в 2012 году Квартира 2,5 номера, 68 м2 (грубая поверхность) Восток-Запад, солнечная экспозиция 3 этаж с лифтом Здание с укрытием Регистрация кондоминиумов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$815,100
Квартира 2 комнаты 40 м2 Расположен на 1-м этаже на улице Дизенгофф, недалеко от Жаботинского, в самом сердце Тель-Авива. Район предлагает полную городскую жизнь, сочетая магазины, кафе, рестораны и доступность. Недвижимость была спроектирована архитектором с оптимизированной планировкой и…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
4-комнатная квартира, балкон 77 м2 + 16 м2, с Mamad и парковкой в престижном Туре 3 проекта GINDI, который предлагает роскошные услуги - Крыша верхний доступ - GYM - Плавательный бассейн и многое другое
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Квартира на продажу - Тель-Авив (Маленькая улица между Сдерот Чен и Дизенгофф) Цена: 7 590 000 шекелей Эта роскошная квартира, расположенная в новом и современном бутик-здании с 5 жителями, предлагает идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и современного дизайна в самом сердце ра…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Расположен на тихой улице с европейским характером, между Неве-Цедек, Керем-Ха-Тейманим и набережной (300 м). Популярный район с аллеями деревьев, кафе, магазинами и деревенским духом. Пешком: пляжи, Тайелет, Кармель, Шабази, Герцль, рестораны, будущий трамвай. Около 70 м2 на 1-м этаже с от…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
Продажа - исключительные товары, единичные на рынке Американский колониальный район - Тель-Авив-Яффо В очень высоком стоящем здании с внутренним двором, тренажерным залом и комнатой для настольного тенниса откройте для себя совершенно уникальную квартиру, предлагающую полный спокойный и за…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Идеальное место рядом с улицей Шенкин рядом с Shouk Hacarmel квартира 3 комнаты 93 м2 + балкон 8,5 м2 4-й этаж позади (очень тихо) парковочное место в роботизированной системе Будь осторожен! По сравнению с планом квартиры небольшая комната, прилегающая к кухне, была удалена C IS A 3 PIECES
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Показать все Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Показать все Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
Продается - Отремонтированная семейная квартира, премиум-месторасположение Тель-Авив Расположенная в одном из самых востребованных районов в северном центре Тель-Авива, недалеко от Кикар-Ха-Медина и парка Хаяркон, эта светлая квартира площадью 96 м2 предлагает идеальную конфигурацию для сем…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$4,98 млн
Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города. Расположен на 4-м этаже на 5. Детали собственности: 180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый 3 спальни + один офис 3 туалета и 2 ванные комнаты 2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения Ва…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Показать все Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Эксклюзивный дуплекс на крыше, Rue Dizengoff, Тель-Авив Исключительный адрес на одной из самых популярных улиц Тель-Авива, в самом сердце культуры, магазинов и в нескольких минутах от пляжей. Основные характеристики: Новый дуплекс – 6-й и 7-й этажи 4 штуки - тройная ориентация Уровень 6: 6…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Показать все Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Бат-Ям, Израиль
от
$752,400
Квартира для ремонта 4 номеров 105м2+ балкон 15м2 с открытым видом Возможность превращения в 5 штук 5 этаж из 8 с лифтом 300 метров от моря, 400 метров от трамвая, связывающего Бат-Ям с Тель-Авивом за 12 минут Отличные инвестиции в аренду (оценочная стоимость аренды 5000 NIS / месяц)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Показать все Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная венти…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Герцлия, Израиль
от
$1,25 млн
Хорошая квартира с 5 комнатами. Расположена в центре города герцилия. Рядом со всеми товарами. В квартире 2 ванные комнаты с прачечной. ( 3 туалета) 1 большая гостиная и современная кухня. Мамад, парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
Для продажи - Апартаменты 3 номера идеально подходят для инвестиций, покупки или первого приобретения ????? Тихая улица возле Бограшова и моря – Тель-Авив-Яффо Цена: 4 480 000 Расположенная в новом и очень востребованном здании, эта квартира имеет центральное расположение, предлагая исключи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Показать все Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Квартира 3 комнаты - 63 м2 Приятный балкон, чтобы насладиться атмосферой Тель-Авива Расположен на 1 этаже (здание без лифта) Наличие безопасного укрытия (миклата) в здании Полностью отремонтированный архитектором интерьера: высококлассная отделка и оптимизация пространства Редкая и эксклю…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Top affaire
Жилой квартал Top affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$658,350
Отличное дело! 4-комнатная квартира от продажи судебным администратором. Требует полной реконструкции. Большой потенциал. Реальная возможность не упустить!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Квартира из 3 комнат с мамочкой. Рамат-Авив в новом районе Охваченный харадах. Остекленные отсеки под углом много света.. Рядом с новой пляжной набережной и пляжами. Отличные инвестиции
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Показать все Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
исключительно для продажи, в Нахалатском районе Ицхак, 4 улица Биньямини, тихая и центральная улица, в благоустроенном здании, на первом этаже, общей площадью около 102 м2, квартира из 4 комнат, Просторный и удобный, Душ и 2 туалета, горячая вода 24/7 и отопление пола зимой; Доступный лифт, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Показать все Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Показать все Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Улица Нахалат Биньямин, в центре Тель-Авива, на пешеходной и художественной стороне. Район между рынком Кармель, Неве Цедек и Ротшильдом, идущий от пляжа. Засекреченное и восстановленное здание, Квартира 3 комнаты площадью около 60 м2 + балкон 4 м2. 1-й этаж (эквивалент 2-й), высокие пото…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новые только для продажи! Расположение: 46 Yehoshua Улица Бена Нана Рядом с престижным Базельским комплексом В здании под реконструкцией (Тама 1) В настоящее время принадлежит Ohana Group. Красивая 2-комнатная квартира площадью 66 м2 будет доступна (3 возможных варианта) Первый этаж Ориента…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Продажа - Лев Хахангитир, Тель-Авив - Симтат Лаан Откройте для себя эту очаровательную квартиру, расположенную в самом сердце Лев Ха Симтат Лаан — редкая жемчужина: небольшой жилой переулок, сдержанный и спокойный, разыскиваемый ценителями. В нескольких шагах от больших оживленных улиц он …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Показать все Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Тель-Авив, Израиль
от
$1,85 млн
В самом сердце города Девять эксклюзивных Иегуда Халеви 94 Новое и исключительное здание 4 новых красивых номера с лифтом и мамадой Парковка Солнечная терраса Зависимость/пожиратель карьеры Квартира расположена сзади, тихо! 4 комнаты 93 м2 + солнечная терраса 10 м2 3-й этаж с лифтом Ориента…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Показать все Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Благодаря проектам TAMA 38, этот район является ценным местом для жизни …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключитель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Квартира из 4 комнат рядом с Университетом Рейхмана. Миклат в здании. Сидит на очень приятной улице. Идеально подходит для первой покупки или инвестиций. Очень много за аренду
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
Великолепный пентхаус в самом сердце самого красивого проспекта Тель-Авива, Бульвар Нордау, на старом севере Качественный проект, подписанный исключительно Группой «РАЙК» 123 м2 жилой площади Редкая солнечная терраса площадью 23 м2 идеально подходит для посещения Частная терраса на крыше пло…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$937,365
Улица Бен Иегуда рядом с улицей Фришмана, Квартира 2 комнаты 45 м2 балкон 7 м2 3-й этаж лифт Мамад 2 минуты ходьбы от пляжа Сзади, лицом на запад и очень ярко Инвестиции или маленькая нога на земле
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
Эксклюзивная продажа Расположен на 36 rue Bilu (уголок Лунца), в востребованном центре города В красивом сохранившемся здании (около 4 лет назад) Студия с мезонином Уникально! Очень высокие потолки Площадь: 46 м2 плюс мезонин 17 м2. Первый этаж: Кухня, ванная и ванная. Меццанин включает в се…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Показать все Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
НЭВЕ ЦЕДЕК - Лицо моря Апартаменты 2 комнаты - Недавнее здание стоя Местонахождение: Сердце Неве Цедек, один из самых престижных районов Тель-Авива Сталкиваясь с морем и Тайелетом Рядом: кафе, магазины, Suzanne Dellal, рестораны, галереи, транспорт Описание имущества: Площадь внутренней по…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Показать все Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом сердце самого красивого и престижного района Тель-Авива, на очень популярной улице Неве Шалом, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и моря. Редкий дом с эффектной красотой ждет вас, сочетая ди…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Продается в эксклюзивной улице Антигон, недалеко от парка Хаяркон и Кикар Милано Превосходный 3 номера 62 м2 + балкон 10 м2 Расположен на 4-м этаже здания, которое в настоящее время отремонтировано. 6 месяцев. 2 спальни и ванная. Вид на упаковку и очень яркий
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
В новом здании, улица Лилиенблюм, недалеко от Неве Цедек, бульвар Ротшильдов и Нахалат Биньямин. Квартира 3 комнаты, 72 м2. Балкон с открытым видом фасад Яркая квартира, хорошо устроенная * Просторная гостиная открыта снаружи. * Современные и аккуратные отделки. Mamad (безопасная комната).…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Показать все Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Девять для продажи исключительно Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион. *** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричеств…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$623,865
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Показать все Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Расположенная в самом сердце Тель-Авива, эта элегантная 4,5-комнатная квартира доступна для продажи в культовой башне Фришмана, одном из самых популярных жилых адресов города. Расположенная на 6-м этаже 28-этажной башни, квартира занимает около 160 квадратных метров и имеет экспозицию на сев…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Показать все Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Бат-Ям, Израиль
от
$906,015
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Тель-Авив, Израиль
от
$5,19 млн
Продажа: Тур Мейер, Тель-Авив Откройте для себя исключительную квартиру в престижном Тур Меир, символ роскоши в самом сердце Тель-Авива. Несравнимая среда обитания, сочетающая комфорт, элегантность и высококачественные услуги. Основные характеристики: Площадь: 148 м2 + 12 м2 террасы Пол …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изы…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 30 улица Шеинкин (улица Йоханан Хасандлер) Исключительные товары Светлая 2-комнатная квартира отремонтирована с оптимальным расположением! 64 м2 жилой площади + 4 м2 солнечной террасы Второй этаж В роскошном здании с лифтом! Квартира включает в себя спальню с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Расположен на очень популярной улице Бограшова, всего в 2 минутах ходьбы от моря, это Квартира представляет собой исключительную возможность в самом сердце Тель-Авива. Подробности о собственности Площадь: 68 м2 хорошо организовано 1-й этаж из 4 (без лифта) Ориентация: Восток - светлая кварт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,08 млн
В 25 rue Bnei Moshe, всего в нескольких шагах от Иегуды Маккаби, превосходная квартира T3 продается исключительно. Около 74 м2 жилой площади, очень светлая. Просторный, элегантный и отремонтированный. Полтора этажа без лифта. Тихая улица
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,98 млн
Рамат ган. Район проживания. Дом отремонтирован с 7 комнатами, с отделкой Mamad ET, разделенной 2 комнатами. (можно арендовать отдельно)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
