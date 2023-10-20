  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement renove a deux pas de la mer

Жилой квартал Appartement renove a deux pas de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 33536
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
3 номера 80м2 с балконом, лифтом и парковкой очень близко к морю на тихой улице Полностью отремонтирован с 2 ванными комнатами

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Раанана, Израиль
от
$4,734
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement renove a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 30 улица Шеинкин (улица Йоханан Хасандлер) Исключительные товары Светлая 2-комнатная квартира отремонтирована с оптимальным расположением! 64 м2 жилой площади + 4 м2 солнечной террасы Второй этаж В роскошном здании с лифтом! Квартира включает в себя спальню с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Показать все Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Жилой квартал Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Иерусалим, Израиль
от
$10,973
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Показать все Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Бат-Ям, Израиль
от
$1,80 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации