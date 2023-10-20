  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
;
7
ID: 33878
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Раанана, Израиль
от
$2,727
Жилой квартал Renove
Ашкелон, Израиль
от
$404,415
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$532,637
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$523,545
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и ожи…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Жилой квартал Duplex a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,897
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
