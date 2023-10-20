Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
** Исключительная возможность на 8 дней**
(Подпись до 31/12/2025)
4-комнатная квартира идеально подходит для семей!
Бульвар Нордау, Старый Север???
*RAYK Group Quality Project* Эксклюзивный????
✨ 116 м2 жилая площадь
✨ Солнечная терраса 10 м2
✨ 4 штуки с оптимальной планировкой
✨ Частная парковка с роботом
✨ Северо-западная ориентация
*** Доступность: август 2028***
Нет агентских сборов
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно