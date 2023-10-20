  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 33431
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
** Исключительная возможность на 8 дней** (Подпись до 31/12/2025) 4-комнатная квартира идеально подходит для семей! Бульвар Нордау, Старый Север??? *RAYK Group Quality Project* Эксклюзивный???? ✨ 116 м2 жилая площадь ✨ Солнечная терраса 10 м2 ✨ 4 штуки с оптимальной планировкой ✨ Частная парковка с роботом ✨ Северо-западная ориентация *** Доступность: август 2028*** Нет агентских сборов

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$573,705
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Жилой квартал A 50 metres du lac
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Нагария, Израиль
от
$485,925
В центре Нахарии, расположенном на тихой и востребованной улице, У него много вещей, за небольшую цену: Балкон / терраса, мамад, лифт, подвал, парковка и просторные и яркие!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$548,625
Квартира 3,5 номера на продажу - 122 м2 + балкон Редкая возможность в востребованном жилом районе Далет в Ашдоде. Просторная, светлая и идеально расположенная квартира, предлагающая отличный потенциал. Описание: Щедрая площадь 122 м2 Вход в большую гостиную с балконом с видом на тихий па…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации