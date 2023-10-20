  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Жилой квартал A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33474
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очаровательные маленькие 2 комнаты 40м2 с мамадой * Современное и хорошо сохранившееся здание * Подземная парковка * Близкий пляж и Марина де Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Hauts plafonds
Ашкелон, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$4,15 млн
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Иерусалим, Израиль
от
$2,41 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Показать все Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Нагария, Израиль
от
$583,110
Красивая 4-комнатная квартира, новая, светлая и просторная. район 110 м2, включает в себя террасу 14 м2, подвал, парковку и лифт. Предлагая прекрасный вид на море, он расположен на 2-м этаже 8-этажного здания, в новой жилой среде Ахзива
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
В тихой и зеленой среде Рамат Шарет откройте для себя исключительный дуплекс, где встречаются пространство, свет и спокойствие. Эта недвижимость площадью 146 м2 предлагает большую гостиную со столовой, открывающейся на две огромные террасы площадью 70 м2 и 30 м2, с видом на долину и купанием…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации