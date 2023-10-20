  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre

Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre

Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
;
5
ID: 33681
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

4-комнатная квартира, балкон 77 м2 + 16 м2, с Mamad и парковкой в престижном Туре 3 проекта GINDI, который предлагает роскошные услуги - Крыша верхний доступ - GYM - Плавательный бассейн и многое другое.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
