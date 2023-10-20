  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
;
10
ID: 33398
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

В новом здании, улица Лилиенблюм, недалеко от Неве Цедек, бульвар Ротшильдов и Нахалат Биньямин. Квартира 3 комнаты, 72 м2. Балкон с открытым видом фасад Яркая квартира, хорошо устроенная * Просторная гостиная открыта снаружи. * Современные и аккуратные отделки. Mamad (безопасная комната). Классическая частная парковка * Пещера Цена продажи: 5 600 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Расположенная на улице Молчо, прямо в Неве Цедек, ее магазины, очарование и атмосфера, эта квартира наслаждается приятной городской средой, недалеко от магазинов, кафе, общественного транспорта и всех удобств повседневной жизни. Улица Молчо ценится своим жилым спокойствием, оставаясь в неско…
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Продается - Просторные 5 номеров в Агамиме с видом на озеро Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру в востребованном районе Агамим, площадью 123 м2. ✅ Потрясающий вид на озеро ✅ Яркая и просторная гостиная ✅ Широкий коридор, обслуживающий комнаты ✅ Частная парковка ✅ Качество ст…
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$7,524
Исключительно в центре города. Пентхаус девять футов. Прекрасный пентхаус из 6 штук. 180 м2. 150 м2 террасы. Вид на отставку. 2 парковочных места и 1 погреб доступны в июне 2026 года
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
