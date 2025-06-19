Программы иммиграции в Израиле

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ПМЖ в Израиле
ПМЖ в Израиле
Израиль Израиль
от
$2,836
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 6 месяцев
Израиль предлагает несколько путей иммиграции, наиболее заметным из которых является Алия в соответствии с Законом о возвращении, который позволяет евреям, людям еврейского происхождения и их супругам иммигрировать и получить израильское гражданство. Другие варианты включают рабочие визы, ст…
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
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