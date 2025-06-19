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Виллы с видом на море в Израиле

Тель-Авив
7
Иерусалим
4
Тель-Авивский округ
14
Центральный округ
7
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2 объекта найдено
Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Цена по запросу
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26 млн
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Параметры недвижимости в Израиле

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