  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Тель-Авив, Израиль
$5,33 млн
16
ID: 33414
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Исключительная квартира площадью 289 м2 с террасой площадью 34 м2, расположенная в одном из самых востребованных жилых комплексов Рамат-Авива Ха-Хадаша. Наслаждаясь видом на открытое море с 6-го этажа и тройной экспозицией, это свойство предлагает яркую и элегантную среду обитания. Пространство включает в себя большую, дружелюбную гостиную, шесть спален, в том числе четыре роскошных люкса, полностью оборудованную кухню с центральным островом, прачечную, два складских помещения и четыре парковочных места. Комплекс Prestige будет соблазнять своими высококлассными услугами: безопасность 24/7, впечатляющая прихожая, полный фитнес-центр, жилой зал и изысканные ландшафтные среды - сочетающие в себе комфорт, стиль и спокойствие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Тель-Авив, Израиль
от
$5,19 млн
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Жилой квартал Appartement de 3 pieces quartier gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye
Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Расположен на тихой улице с европейским характером, между Неве-Цедек, Керем-Ха-Тейманим и набережной (300 м). Популярный район с аллеями деревьев, кафе, магазинами и деревенским духом. Пешком: пляжи, Тайелет, Кармель, Шабази, Герцль, рестораны, будущий трамвай. Около 70 м2 на 1-м этаже с от…
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Расположен на очень популярной улице Бограшова, всего в 2 минутах ходьбы от моря, это Квартира представляет собой исключительную возможность в самом сердце Тель-Авива. Подробности о собственности Площадь: 68 м2 хорошо организовано 1-й этаж из 4 (без лифта) Ориентация: Восток - светлая кварт…
Immobilier.co.il
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Красивая квартира на продажу в Ашдоде 5 номеров, преобразованных в 4, в роскошной резиденции с консьержем 24/24, тренажерный зал, 4 лифта, включая один из шабата. Квартира 150 м2 и терраса 16 м2 с видом на море. Подвал 9м2, высококачественные материалы, кондиционер, парковка и 2 шага от пляжа
Immobilier.co.il
