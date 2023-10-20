  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire

Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire

Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
;
7
ID: 33622
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

????? ЦЕНОВОЙ БАЗ - Возможность быть арестованным! Расположенная на улице Бен-Иегуда, между Фришманом и Бограшовым, эта квартира площадью 50 м2 расположена в недавнем здании. Расположенный в задней части здания, он наслаждается тихой и сохраненной средой, находясь в самом сердце оживленного и востребованного района. Квартира включает в себя яркую гостиную с балконом, удобную спальню, открытую кухню и ванную комнату. Здание оборудовано лифтом.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
