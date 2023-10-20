Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
????? ЦЕНОВОЙ БАЗ - Возможность быть арестованным!
Расположенная на улице Бен-Иегуда, между Фришманом и Бограшовым, эта квартира площадью 50 м2 расположена в недавнем здании. Расположенный в задней части здания, он наслаждается тихой и сохраненной средой, находясь в самом сердце оживленного и востребованного района.
Квартира включает в себя яркую гостиную с балконом, удобную спальню, открытую кухню и ванную комнату. Здание оборудовано лифтом.
Тель-Авив, Израиль
