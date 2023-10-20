  1. Realting.com
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Тель-Авив, Израиль
от
$4,00 млн
;
14
ID: 33555
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эта исключительная собственность представляет собой уникальное сочетание истории, роскоши и культурного дизайна. Расположенный в многовековом османском здании, в самом сердце старого города Яффо, он был преобразован в частную резиденцию в марокканском стиле, сочетая в себе великолепное этническое очарование и оригинальные архитектурные элементы региона. Расположенный на площади Кедумим, дом предлагает беспрецедентное удобство, с близостью к морю, оживленным блошиным рынком, развлекательными заведениями, торговыми центрами и легким доступом к трамвайной станции. Недвижимость имеет традиционный марокканский хаммам на первом этаже, предлагая аутентичный и расслабляющий опыт. Терраса на крыше просторна и идеально подходит для организации мероприятий, в то время как балкон предлагает потрясающий панорамный вид на море и историческое окружение старого города Яффо. Основные характеристики: Площадь внутренней поверхности: 231 м2 Крыша террасы: 91 м2 с панорамным видом на море и старый город Яффо - Терраса: 14 м2 - Ориентация: Запад, Север, Юг - Просторный входной зал - Отдельная гостиная с выходом на террасу - Дизайн кухни, полностью оборудованной и изготовленной на заказ Комнаты: 2, расположенные на первом этаже для большей конфиденциальности Прекрасный марокканский хаммам Высокие потолки по всему дому - Система подогрева пола в ванных комнатах Интеллектуальная технология домашней автоматизации - Парковочные места: 2 Этот необыкновенный дом является не только жемчужиной недвижимости, но и теплым и гостеприимным святилищем, гармонизирующим элегантность и культурное наследие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации