Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Эксклюзивная продажа!
Уникальный и редкий мини-пентхаус для любителей стиля
Расположение: 49 Yehuda HaMaccabi Улица
В новом здании, построенном Метрополисом!
Квартира 3 номера с жилой площадью 74 м2 + балкон 31 м2.
Красивое и просторное жилье.
Шестой этаж!
Уютная спальня с балконом.
2 ванные комнаты и душ.
Отдельное парковочное место (с доплатой).
Квартира предлагает высококачественные услуги:
Кухонный хакер (немецкий) и бытовая техника Esko и Gurnier.
Отопление по всей квартире!
Паркет тройной толщины и
Обычный столяр по всей квартире!
Система сигнализации.
Аудиосистема.
Домашняя автоматизация.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно