  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
;
8
ID: 33577
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эксклюзивная продажа! Уникальный и редкий мини-пентхаус для любителей стиля Расположение: 49 Yehuda HaMaccabi Улица В новом здании, построенном Метрополисом! Квартира 3 номера с жилой площадью 74 м2 + балкон 31 м2. Красивое и просторное жилье. Шестой этаж! Уютная спальня с балконом. 2 ванные комнаты и душ. Отдельное парковочное место (с доплатой). Квартира предлагает высококачественные услуги: Кухонный хакер (немецкий) и бытовая техника Esko и Gurnier. Отопление по всей квартире! Паркет тройной толщины и Обычный столяр по всей квартире! Система сигнализации. Аудиосистема. Домашняя автоматизация.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
