  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33433
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная терраса площадью 2 м2 доступна из одной из спален сзади. Первый этаж с лифтом Фасад Тройная экспозиция Регулярная парковка в табу Здание с укрытием!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$846,450
Жилой квартал Investi et rare en centre ville
Раанана, Израиль
от
$906,015
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$4,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Показать все Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,70 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Показать все Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Для продажи - Пентхаус Роя в сердце Тель-Авива Идеально подходит для инвестиций или нога-земля. Всего 658/м2!!! В нескольких шагах от Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard и всего в 5 минутах от пляжа этот уникальный дуплекс расположен на полностью отремонтированной улице, в новом з…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Показать все Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации