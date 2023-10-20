Жилой квартал Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

  1. Realting.com
  Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
;
9
ID: 33585
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Красиво оформленная и полностью меблированная, эта двухкомнатная квартира готова к немедленному размещению своих новых владельцев. Расположенный в престижном районе Нога, он имеет привилегированное расположение всего в нескольких шагах от пляжа, Тель-Авивской набережной, трамвайной станции, культурного комплекса HaTachana, парка Ha-Mesila и очаровательного исторического района Неве-Цедек. В рамках эксклюзивного жилого проекта эта недвижимость идеально сочетает в себе стратегическое расположение и стиль жизни. Жители пользуются изысканной отделкой, соответствующей международным стандартам, а также общими помещениями премиум-класса, включая бизнес-зал, полностью оборудованный тренажерный зал и частный клуб с кинотеатром. Площадь поверхности около 56 м2, дополненная двумя балконами общей площадью 10 м2, квартира имеет тройную экспозицию на юге, западе и востоке, гарантируя яркость и комфорт в течение дня. Он включает в себя систему умного дома, кондиционирование воздуха VRF, индивидуальную столярную мастерскую, безопасное укрытие (мадам) на полу, также используемое в качестве тренажерного зала, и частное парковочное место. Эта резиденция воплощает редкое сочетание элегантности, функциональности и центрального расположения, предлагая сложный жизненный опыт в самом сердце одного из самых популярных районов Тель-Авива.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
