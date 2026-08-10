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Коттеджи в Израиле

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38 объектов найдено
Коттедж 10 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 10 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Новый??? Новый??? Новый??? ? Продается - Гиват Ольга Дом, который заставит вас влюбиться с …
$1,60 млн
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Коттедж 7 комнат в Израиль
Коттедж 7 комнат
Израиль
Число комнат 7
Площадь 235 м²
На улице Харотем, наиболее востребованной в районе 06. Квартира Triplex на трех этажах площа…
$1,33 млн
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Коттедж 7 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 7 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 7
Площадь 180 м²
Эксклюзивно в RE/MAX Hadera, редком частном доме из 7 номеров на продажу в районе HaPark в Х…
$1,56 млн
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Коттедж 7 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 7 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 7
Площадь 180 м²
БЖ В жилом и востребованном районе Брандейса RE/MAX Hadera представляет вам исключительно те…
$1,35 млн
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Коттедж 5 комнат в Эйлат, Израиль
Коттедж 5 комнат
Эйлат, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
В районе Ganim Bet Эйлата, в престижной резиденции Aquarelle, на краю пустыни и Красного мор…
$1,23 млн
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Коттедж 6 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 165 м²
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтает…
$1,53 млн
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Коттедж 6 комнат в Нетания, Израиль
Коттедж 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 129 м²
Коттедж с потенциалом для продажи на севере Нетании – улица Моше Шапира Ищете просторный и …
$949,050
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Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 153 м²
BZ-H Откройте для себя эту редкую возможность в сердце Хадеры! Расположенный на широкой и п…
$1,05 млн
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Коттедж 5 комнат в Тель-Монд, Израиль
Коттедж 5 комнат
Тель-Монд, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
В самом сердце шикарного пригорода между Нетаньей и Раананой, центрального и пастырского. Ко…
$1,56 млн
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Коттедж 8 комнат в Ашдод, Израиль
Коттедж 8 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Для продажи: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт …
$2,17 млн
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Коттедж 5 комнат в Израиль
Коттедж 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 167 м²
Коттедж для продажи в Эйлате Новые 5 Спальни и 2 Ванные комнаты Частная парковка Очень тихий…
$1,25 млн
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Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
БЖ Мечтаете о доме с садом в тишине и рядом с удобствами и Бет-Хабадом? Вот она! RE/MAX Ha…
$1,32 млн
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Коттедж 6 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 165 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет превосходный дом, полностью отремонтированный в самом сердце п…
$1,35 млн
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Коттедж 6 комнат в Раанана, Израиль
Коттедж 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 284 м²
Милый очаровательный коттедж, расположенный к западу от Раананы на очень тихой улице. Отремо…
$2,79 млн
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Коттедж 6 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 170 м²
БЖ Новый! Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! Мы представляем вам новый дом очень высокого по…
$1,10 млн
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Коттедж 5 комнат в Ашдод, Израиль
Коттедж 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Ссылка: AS 974 Исполнитель: Youd Zain Красивый новый высоко стоящий коттедж 5 штук Площадь 2…
$2,41 млн
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Великолепный 5-комнатный одноэтажный рядный дом, как новый! Отдельный вход с улицы, 4 направ…
$2,10 млн
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Очаровательный семейный дом с садом и постр…
$1,83 млн
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
В центре Байт Веган очень красивый коттедж. Жилая площадь 220 м2, терраса 120 м2 + сад 120 …
$2,55 млн
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Коттедж 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Коттедж 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 290 м²
???????? Продается - Отремонтированный дом в Неве Дкалим, Ашкелон Очаровательный дом на одн…
$689,770
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Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
БЖ Франкоязычное отделение RE/MAX Hadera представляет просторный дом с красивым садом в тихо…
$1,02 млн
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Коттедж 3 комнаты в Эйлат, Израиль
Коттедж 3 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Превосходный 3-комнатный коттедж площадью 86 м2 с 2 ванными комнатами - с полуолимпийским ба…
$482,850
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Коттедж 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Коттедж 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Дом на продажу в Тель-Авиве, в районе Аджами в Яффе, недалеко от ресторана Hazaken VeHayam, …
$3,33 млн
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Коттедж 7 комнат в Израиль
Коттедж 7 комнат
Израиль
Число комнат 7
Площадь 235 м²
На самой популярной улице Харотем в районе 06. Трехуровневая квартира на трех этажах площадь…
$1,32 млн
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Коттедж 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Коттедж 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Коттедж 4,5 номеров расположен в центре, на 2 этажах с передним и задним садом. Жилая площад…
$662,670
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Великолепный террасный дом на одном уровне 5 комнат как новый! Частный вход на улицу, 4 орие…
$2,33 млн
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Коттедж в Раанана, Израиль
Коттедж
Раанана, Израиль
Площадь 257 м²
Хороший коттедж. Семь комнат. 3 ванные комнаты. Четыре туалета. Сад. Там можно построить бас…
$2,46 млн
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Коттедж 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Недвижимость, о которой идет речь, представляет собой ухоженный полуотдельный дом, расположе…
$3,30 млн
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Коттедж 5 комнат в Petah Tikva Subdistrict, Израиль
Коттедж 5 комнат
Petah Tikva Subdistrict, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Продается: Kfar Saba Реальное преимущество: вы избегаете всего административного этапа и на…
$1,75 млн
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Коттедж 7 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Коттедж 7 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 7
Площадь 220 м²
?✨ Редкий полуотдельный дом на продажу в районе Ришоним / Ган Нахум ✨? Если вы ищете просто…
$1,42 млн
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Параметры недвижимости в Израиле

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