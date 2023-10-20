  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Тель-Авив, Израиль
$808,830
ID: 33615
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

В самом сердце востребованного района Флорентины, на улице в полном обновлении города и рядом с кафе, ресторанами, транспортом и будущим метро, откройте для себя эту квартиру, идеально подходящую для проживания или инвестирования. Характеристики собственности • 2 штуки 17м2 открытая терраса 3-й этаж с лифтом • Квартира отремонтирована очень ярко Тихо, отдавая в заднюю часть здания • Функциональный и приятный план Флорентийский район является одним из самых динамичных в Тель-Авиве, популярным среди молодежи, художников и инвесторов, предлагая высокий спрос на аренду и аутентичную среду проживания. Цена 2.580,000NIS

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
