Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
В самом сердце востребованного района Флорентины, на улице в полном обновлении города и рядом с кафе, ресторанами, транспортом и будущим метро, откройте для себя эту квартиру, идеально подходящую для проживания или инвестирования.
Характеристики собственности
• 2 штуки
17м2 открытая терраса
3-й этаж с лифтом
• Квартира отремонтирована очень ярко
Тихо, отдавая в заднюю часть здания
• Функциональный и приятный план
Флорентийский район является одним из самых динамичных в Тель-Авиве, популярным среди молодежи, художников и инвесторов, предлагая высокий спрос на аренду и аутентичную среду проживания.
Цена 2.580,000NIS
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно