Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

В самом сердце востребованного района Флорентины, на улице в полном обновлении города и рядом с кафе, ресторанами, транспортом и будущим метро, откройте для себя эту квартиру, идеально подходящую для проживания или инвестирования. Характеристики собственности • 2 штуки 17м2 открытая терраса 3-й этаж с лифтом • Квартира отремонтирована очень ярко Тихо, отдавая в заднюю часть здания • Функциональный и приятный план Флорентийский район является одним из самых динамичных в Тель-Авиве, популярным среди молодежи, художников и инвесторов, предлагая высокий спрос на аренду и аутентичную среду проживания. Цена 2.580,000NIS