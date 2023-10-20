  1. Realting.com
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Тель-Авив, Израиль
$1,71 млн
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
ID: 33477
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Квартира из 3 комнат с мамочкой. Рамат-Авив в новом районе Охваченный харадах. Остекленные отсеки под углом много света.. Рядом с новой пляжной набережной и пляжами. Отличные инвестиции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
