  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
;
6
ID: 33623
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Редкая недвижимость на рынке: престижный дуплексный пентхаус в самом сердце Тель-Авива, предлагающий эксклюзивную среду обитания между морем, культурой и городским шипением. Основные характеристики • Внутренняя площадь: 140 м2 • Захватывающая терраса: 140 м2 с панорамным видом на город и море Дуплексная конфигурация: два элегантных уровня с высококачественными материалами Частный лифт: прямой доступ к пентхаусу, двойной вход • Премиум отделка: импортный мрамор, напольное отопление, заказ столярный • Парковка: два подземных парковочных места • Воздействие: N/A/E/O Исключительное расположение - улица Мендели Мохер Сефарим Расположенная между Средиземным морем и наиболее востребованными культурными районами Тель-Авива, эта символическая улица славится своим жилым спокойствием и непосредственной близостью к знаковым местам города. • 5 минут от центра Дизенгофф, бульвара Бограшов и Ротшильд • 10 минут ходьбы от пляжей, набережной и знаковых кафе • Живая и изысканная среда, с художественными галереями, ресторанами для гурманов и театрами Быстрый доступ к деловому району Рамат-Гана и основным маршрутам движения Искусство жить на вершине Этот пентхаус сочетает в себе престиж, элегантность и абсолютный комфорт в одном из самых востребованных мест Тель-Авива. Идеально подходит для роскошной главной резиденции или высококлассных инвестиций, он предлагает уникальный опыт жизни над городом. Цена: 14 900 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
