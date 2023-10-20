Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Редкая недвижимость на рынке: престижный дуплексный пентхаус в самом сердце Тель-Авива, предлагающий эксклюзивную среду обитания между морем, культурой и городским шипением. Основные характеристики • Внутренняя площадь: 140 м2 • Захватывающая терраса: 140 м2 с панорамным видом на город и море Дуплексная конфигурация: два элегантных уровня с высококачественными материалами Частный лифт: прямой доступ к пентхаусу, двойной вход • Премиум отделка: импортный мрамор, напольное отопление, заказ столярный • Парковка: два подземных парковочных места • Воздействие: N/A/E/O Исключительное расположение - улица Мендели Мохер Сефарим Расположенная между Средиземным морем и наиболее востребованными культурными районами Тель-Авива, эта символическая улица славится своим жилым спокойствием и непосредственной близостью к знаковым местам города. • 5 минут от центра Дизенгофф, бульвара Бограшов и Ротшильд • 10 минут ходьбы от пляжей, набережной и знаковых кафе • Живая и изысканная среда, с художественными галереями, ресторанами для гурманов и театрами Быстрый доступ к деловому району Рамат-Гана и основным маршрутам движения Искусство жить на вершине Этот пентхаус сочетает в себе престиж, элегантность и абсолютный комфорт в одном из самых востребованных мест Тель-Авива. Идеально подходит для роскошной главной резиденции или высококлассных инвестиций, он предлагает уникальный опыт жизни над городом. Цена: 14 900 000