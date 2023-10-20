  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche

Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche

Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
;
2
ID: 33543
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа - исключительные товары, единичные на рынке Американский колониальный район - Тель-Авив-Яффо В очень высоком стоящем здании с внутренним двором, тренажерным залом и комнатой для настольного тенниса откройте для себя совершенно уникальную квартиру, предлагающую полный спокойный и захватывающий панорамный вид на море и Яффо. ✨ Основные характеристики: 329 м2 интерьер 300 м2 террасы с возможностью добавления бассейна 3 парковочных места 2 подвала Отличная работа известного архитектора Договоренность: Верхний уровень: Огромная приемная Отдельная кухня высокого класса Мастер спальня обширная и роскошная 1 ванная комната + 1 туалет Нижний уровень: 2 ванные комнаты 2 туалета Модульное пространство (возможность сделать кровать с 4 спальнями) Редкая, исключительная собственность, сочетающая в себе элегантность, объем, свет и ультра-высокие услуги, которых нет в других местах по соседству.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации