Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche

Продажа - исключительные товары, единичные на рынке
Американский колониальный район - Тель-Авив-Яффо
В очень высоком стоящем здании с внутренним двором, тренажерным залом и комнатой для настольного тенниса откройте для себя совершенно уникальную квартиру, предлагающую полный спокойный и захватывающий панорамный вид на море и Яффо.
✨ Основные характеристики:
329 м2 интерьер
300 м2 террасы с возможностью добавления бассейна
3 парковочных места
2 подвала
Отличная работа известного архитектора
Договоренность:
Верхний уровень:
Огромная приемная
Отдельная кухня высокого класса
Мастер спальня обширная и роскошная
1 ванная комната + 1 туалет
Нижний уровень:
2 ванные комнаты
2 туалета
Модульное пространство (возможность сделать кровать с 4 спальнями)
Редкая, исключительная собственность, сочетающая в себе элегантность, объем, свет и ультра-высокие услуги, которых нет в других местах по соседству.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно