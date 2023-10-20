Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche

Продажа - исключительные товары, единичные на рынке Американский колониальный район - Тель-Авив-Яффо В очень высоком стоящем здании с внутренним двором, тренажерным залом и комнатой для настольного тенниса откройте для себя совершенно уникальную квартиру, предлагающую полный спокойный и захватывающий панорамный вид на море и Яффо. ✨ Основные характеристики: 329 м2 интерьер 300 м2 террасы с возможностью добавления бассейна 3 парковочных места 2 подвала Отличная работа известного архитектора Договоренность: Верхний уровень: Огромная приемная Отдельная кухня высокого класса Мастер спальня обширная и роскошная 1 ванная комната + 1 туалет Нижний уровень: 2 ванные комнаты 2 туалета Модульное пространство (возможность сделать кровать с 4 спальнями) Редкая, исключительная собственность, сочетающая в себе элегантность, объем, свет и ультра-высокие услуги, которых нет в других местах по соседству.