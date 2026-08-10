Израиль — страна с уникальным сочетанием древней истории и современных технологий. Климат здесь мягкий средиземноморский, а в самой стране расположено Мертвое море, чья соленость буквально держит человека на поверхности. Совокупность этих факторов и побуждает иностранцев купить жилье в Израиле.
Преимущества покупки жилой недвижимости в Израиле
Купить недвижимость в Израиле — это выгодное вложение средств в рынок относительно безопасной страны. В продаже есть все, от компактных квартир в современных жилых комплексах до просторных вилл. Среди главных преимуществ можно выделить:
- Высокий уровень жизни. Жилые объекты расположены в районах с развитой инфраструктурой.
- Инвестиционная привлекательность. Жилье в Израиле стабильно растет в цене, особенно в крупных городах.
- Климат и природа. Мягкая зима и близость моря добавляют ценности недвижимости.
- Безопасность. Страна обеспечивает высокий уровень социальной и правовой защиты.
Цены на недвижимость в Израиле
Стоимость недвижимости в Израиле разная: вторичное жилье дешевле, чем новостройки, но и тут бывают исключения, как, например, дома, представляющие историческую ценность.
|Тип недвижимости
|Средняя цена за кв.м (USD)
|Комментарий
|
Квартиры (вторичка)
|3500–5500
|Подходит, если нужно сэкономить
|Новые апартаменты
|6000–9000
|Современные планировки
|Дома и виллы
|8000–12,000
|Просторные жилые объекты
Популярные города и районы Израиля для покупки жилья
Покупка недвижимости в Израиле наиболее популярна в Тель-Авиве. Это не только столица страны, но и ее экономический центр. Средняя цена за квадратный метр здесь самая высокая в регионе — $10,000.
Другие популярные города:
- Иерусалим. Исторический город с уникальным колоритом. Стоимость жилья в Иерусалиме — около $7500 за кв.м.
- Хайфа. Прибрежный город с мягким климатом и доступными ценами — примерно $5000 за кв.м.
- Эйлат. Курорт на Красном море, который идеален для отдыха. Цены на жилье в Эйлате начинаются от $4500 за кв.м.
Особенности приобретения жилья в Израиле
Процесс покупки или продажи недвижимости в Израиле не обходится без нюансов. В первую очередь покупатель оплачивает налог на приобретение (мас рехиша) в размере 0–8% от стоимости жилья — чем оно дороже, тем выше процент.
Иностранцам дополнительно нужно открыть счет в местном банке и иногда получить разрешение от властей. После чего требуется заключить договор с продавцом, заверить его с помощью юриста и зарегистрировать сделку в государственном реестре.