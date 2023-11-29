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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Израиль
3
2
123 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
€1,02 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кладовой
Иерусалим, Израиль
1
1
149 м²
Gorgeous project recently completed in Jerusalem – 10 minutes from Mamilla and the Western W…
€802,152
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
4
3
225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
€2,08 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль
5
3
235 м²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
€1,81 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль
4
3
142 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
€1,20 млн
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Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Хадера, Израиль
5
4
146 м²
Apartments for sale on the sea in the city of Hadera in a luxury development with pool, gym,…
€918,494
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
3
3
436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€8,57 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
1
1
58 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€967,481
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Герцлия, Израиль
2
1
88 м²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
€911,881
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
2
1
80 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€1,51 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
2
1
92 м²
3 and 4 room units for sale in a new project, expected to complete June 2024. Project is adj…
€796,029
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
4
3
212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€5,14 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
3
3
217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€2,45 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
3
2
112 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€1,40 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side
Бат-Ям, Израиль
4
2
141 м²
New, luxurious residential towers made of two buildings with 24 stories near the sea in bat-…
€903,799
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
2
3
161 м²
Роскошная квартира на продажу с удивительным, беспрепятственным видом на море, в одной из са…
€3,80 млн
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Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
4
3
242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,69 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
3
3
271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,29 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
5
4
673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Израиль
4
3
360 м²
Два великолепных пентхауса на продажу в Северном Тель-Авиве ( окрестности choav ha tzafon ) …
€9,06 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
4
3
274 м²
Прекрасная новая квартира в престижной башне высокой линии прямо у знаменитой Бурсы в Рамат-…
€1,57 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
3
2
204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,18 млн
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
1
1
79 м²
Новый роскошный проект в здании для консервации с различными единицами для продажи - заверше…
€954,010
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Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
6
4
220 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€4,57 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
3
2
125 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€2,65 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
4
3
182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,17 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
4
4
467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,59 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
5
4
575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,67 млн
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
1
1
48 м²
НОВЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛИСТИНГ – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВАРТИР НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ ТЕЛЬ-АВИВА П…
€764,187
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
1
1
65 м²
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в …
€1,11 млн
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