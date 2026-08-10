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Жилье в Израиле

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2 164 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/9
Просторная 4-комнатная квартира в Хадере Предлагается светлая и просторная квартира по адре…
$700,000
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Квартира 4 комнаты в Рош-ха-Аин, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Рош-ха-Аин, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏡 Продажа в Рош-ха-Аине | Район Псагот Афек Предлагается к продаже модернизированная 4-комн…
$750,000
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
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Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
Дерех а-Хагана, Неве Барбур, Кфар Шалем Маарав, Тель-Авив ·    Тип: Квартира ·    Комнат: …
$800,000
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира на 1-м этаже, площадью  91 м². Дом состоит всего из двух этажей, в нём…
$830,000
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Проект «Хадекель», Великолепный 4,5 ПК полностью меблированный, высокий этаж, просторная гос…
$1,05 млн
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Пентхаус 5 комнат в Израиль
Пентхаус 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Пентхаус исключительности с видом на море - в двух шагах от пляжа Относитесь к высшей роскош…
$1,40 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Продается квартира - Rue Rabbi Hisda 58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерн…
$1,20 млн
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
БЖ Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за цент…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание посл…
$666,000
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлен…
$682,650
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Редкая квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Кикар Хамедина. Новый магазин. 4 этаж с ли…
$3,43 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
$832,500
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в п…
$1,665
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь …
$1,63 млн
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Коттедж 10 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 10 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Новый??? Новый??? Новый??? ? Продается - Гиват Ольга Дом, который заставит вас влюбиться с …
$1,60 млн
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Квартира 5 комнат в Израиль
Квартира 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Красивый сад с бассейном, солнечный и яркий
$1,67 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
В спокойной и жилой среде откройте для себя этот великолепный садовый первый этаж, полностью…
$3,56 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Ссылка: AS 1015 Исполнитель: Youd Guimel 8-этажное здание 5 вещей, включая мамочку Площадь п…
$792,540
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую большие пространства, уединение и мак…
$2,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 116 м²
В новом проекте Migdale Hadekel новая квартира с подвалом и парковкой, обратимым центральным…
$799,200
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Квартира 6 комнат в Израиль
Квартира 6 комнат
Израиль
Число комнат 6
Площадь 565 м²
Исключительная вилла с бассейном и частным лифтом 565 м2 элегантности и комфорта, предлагающ…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Израиль
Квартира 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Традиционный/религиозный район, очень просторная 4-комнатная квартира с охранной комнатой, б…
$566,100
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН Красивая квартира в новом здании, идеально расположенно…
$1,83 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Цена упала! В 25 лет, улица Бней Моше, недалеко от Иегуды Маккаби, превосходная квартира для…
$1,03 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Хорошая сделка! Красивые 5 номеров в самом центре города, полностью отремонтированный, вид н…
$626,040
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
4.5 Комнаты мечты - Первая линия к морю! .. Первая линия для волн и морского воздуха, котор…
$1,76 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 103 м²
Расположенная на 4-м этаже недавно построенного и отлично обслуживаемого здания, эта 4-комна…
$1,47 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
В здании на передней линии моря, великолепный новый пентхаус с террасой 100 м2, в высококаче…
$1,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Для продажи - Старый север - 82 м2 - 3 штуки 3-й этаж с лифтом - Балкон: 8 м2 - тройная экс…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Яркая квартира с 2 террасами и парковкой - Иерусалим Расположенная на одной из самых приятны…
$1,16 млн
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Типы недвижимости в Израиле

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Параметры недвижимости в Израиле

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Элитная

Израиль — страна с уникальным сочетанием древней истории и современных технологий. Климат здесь мягкий средиземноморский, а в самой стране расположено Мертвое море, чья соленость буквально держит человека на поверхности. Совокупность этих факторов и побуждает иностранцев купить жилье в Израиле.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Израиле

Купить недвижимость в Израиле — это выгодное вложение средств в рынок относительно безопасной страны. В продаже есть все, от компактных квартир в современных жилых комплексах до просторных вилл. Среди главных преимуществ можно выделить:

  • Высокий уровень жизни. Жилые объекты расположены в районах с развитой инфраструктурой.
  • Инвестиционная привлекательность. Жилье в Израиле стабильно растет в цене, особенно в крупных городах.
  • Климат и природа. Мягкая зима и близость моря добавляют ценности недвижимости.
  • Безопасность. Страна обеспечивает высокий уровень социальной и правовой защиты.

Цены на недвижимость в Израиле

Стоимость недвижимости в Израиле разная: вторичное жилье дешевле, чем новостройки, но и тут бывают исключения, как, например, дома, представляющие историческую ценность. 

Тип недвижимости Средняя цена за кв.м (USD) Комментарий

Квартиры (вторичка)

 3500–5500 Подходит, если нужно сэкономить
Новые апартаменты 6000–9000 Современные планировки
Дома и виллы 8000–12,000 Просторные жилые объекты

Популярные города и районы Израиля для покупки жилья

Покупка недвижимости в Израиле наиболее популярна в Тель-Авиве. Это не только столица страны, но и ее экономический центр. Средняя цена за квадратный метр здесь самая высокая в регионе — $10,000.

Другие популярные города:

  • Иерусалим. Исторический город с уникальным колоритом. Стоимость жилья в Иерусалиме — около $7500 за кв.м.
  • Хайфа. Прибрежный город с мягким климатом и доступными ценами — примерно $5000 за кв.м.
  • Эйлат. Курорт на Красном море, который идеален для отдыха. Цены на жилье в Эйлате начинаются от $4500 за кв.м.

Особенности приобретения жилья в Израиле

Процесс покупки или продажи недвижимости в Израиле не обходится без нюансов. В первую очередь покупатель оплачивает налог на приобретение (мас рехиша) в размере 0–8% от стоимости жилья — чем оно дороже, тем выше процент.

Иностранцам дополнительно нужно открыть счет в местном банке и иногда получить разрешение от властей. После чего требуется заключить  договор с продавцом, заверить его с помощью юриста и зарегистрировать сделку в государственном реестре. 

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Израиля

По какой стоимости ведется продажа жилья в Израиле?

Цены на недвижимость в Израиле - одни из самых высоких в Европе. Кв. метр в крупных городах стоит в пределах 10-12 тыс. евро.
Немного дешевле можно купить жилье в Израиле в небольших локациях, например, Афуле и Акко. За квадрат собственности здесь просят от 6 до 8 тыс. евро.

О каких требованиях нужно знать иностранцам, планирующим купить недвижимость в Израиле?

Иностранные лица могут свободно приобретать объекты на частной земле. Для покупки дома на государственных территориях нужно получить разрешение от местного Земельного управления.
Приобретая объект, иностранцы уплачивают налог. Его величина зависит от кадастровой стоимости жилья. Требуется также оплатить госпошлину за включение квартиры или дома в Реестр - не более 300 евро.

В каких городах стоит рассмотреть предложения о продаже недвижимости в Израиле?

Большой инвестиционной привлекательностью отличается жилье в Хайфе и Тель-Авиве. В этих городах на средиземноморском побережье всегда можно выгодно сдать и перепродать купленный объект. Локации также хорошо подходят для переезда на ПМЖ из-за развитости инфраструктуры.
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