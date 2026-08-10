Израиль — страна с уникальным сочетанием древней истории и современных технологий. Климат здесь мягкий средиземноморский, а в самой стране расположено Мертвое море, чья соленость буквально держит человека на поверхности. Совокупность этих факторов и побуждает иностранцев купить жилье в Израиле.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Израиле

Купить недвижимость в Израиле — это выгодное вложение средств в рынок относительно безопасной страны. В продаже есть все, от компактных квартир в современных жилых комплексах до просторных вилл. Среди главных преимуществ можно выделить:

Высокий уровень жизни. Жилые объекты расположены в районах с развитой инфраструктурой.

Жилые объекты расположены в районах с развитой инфраструктурой. Инвестиционная привлекательность. Жилье в Израиле стабильно растет в цене, особенно в крупных городах.

Жилье в Израиле стабильно растет в цене, особенно в крупных городах. Климат и природа. Мягкая зима и близость моря добавляют ценности недвижимости.

Мягкая зима и близость моря добавляют ценности недвижимости. Безопасность. Страна обеспечивает высокий уровень социальной и правовой защиты.

Цены на недвижимость в Израиле

Стоимость недвижимости в Израиле разная: вторичное жилье дешевле, чем новостройки, но и тут бывают исключения, как, например, дома, представляющие историческую ценность.

Тип недвижимости Средняя цена за кв.м (USD) Комментарий Квартиры (вторичка) 3500–5500 Подходит, если нужно сэкономить Новые апартаменты 6000–9000 Современные планировки Дома и виллы 8000–12,000 Просторные жилые объекты

Популярные города и районы Израиля для покупки жилья

Покупка недвижимости в Израиле наиболее популярна в Тель-Авиве. Это не только столица страны, но и ее экономический центр. Средняя цена за квадратный метр здесь самая высокая в регионе — $10,000.

Другие популярные города:

Иерусалим. Исторический город с уникальным колоритом. Стоимость жилья в Иерусалиме — около $7500 за кв.м.

Исторический город с уникальным колоритом. Стоимость жилья в Иерусалиме — около $7500 за кв.м. Хайфа. Прибрежный город с мягким климатом и доступными ценами — примерно $5000 за кв.м.

Прибрежный город с мягким климатом и доступными ценами — примерно $5000 за кв.м. Эйлат. Курорт на Красном море, который идеален для отдыха. Цены на жилье в Эйлате начинаются от $4500 за кв.м.

Особенности приобретения жилья в Израиле

Процесс покупки или продажи недвижимости в Израиле не обходится без нюансов. В первую очередь покупатель оплачивает налог на приобретение (мас рехиша) в размере 0–8% от стоимости жилья — чем оно дороже, тем выше процент.

Иностранцам дополнительно нужно открыть счет в местном банке и иногда получить разрешение от властей. После чего требуется заключить договор с продавцом, заверить его с помощью юриста и зарегистрировать сделку в государственном реестре.