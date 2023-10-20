  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 33800
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
В самом сердце исторического района Аджами этот пентхаус занимает верхний этаж бутик-здания в стиле Баухаус. Он расположен недалеко от резиденции посла Франции и в нескольких минутах ходьбы от моря. Квартира развивает внутреннюю площадь около 108 м2, в настоящее время обставлена 4 просторны…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Показать все Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Расположенная в самом сердце Тель-Авива, эта элегантная 4,5-комнатная квартира доступна для продажи в культовой башне Фришмана, одном из самых популярных жилых адресов города. Расположенная на 6-м этаже 28-этажной башни, квартира занимает около 160 квадратных метров и имеет экспозицию на сев…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
Цена по запросу
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации