Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
ID: 33624
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Квартира 3 комнаты - 63 м2 Приятный балкон, чтобы насладиться атмосферой Тель-Авива Расположен на 1 этаже (здание без лифта) Наличие безопасного укрытия (миклата) в здании Полностью отремонтированный архитектором интерьера: высококлассная отделка и оптимизация пространства Редкая и эксклюзивная недвижимость, идеально подходящая для основной резиденции или престижной инвестиции, благодаря своему исключительному расположению. Стоимость: 4 750 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
