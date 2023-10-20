  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 33725
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Улица Нахалат Биньямин, в центре Тель-Авива, на пешеходной и художественной стороне. Район между рынком Кармель, Неве Цедек и Ротшильдом, идущий от пляжа. Засекреченное и восстановленное здание, Квартира 3 комнаты площадью около 60 м2 + балкон 4 м2. 1-й этаж (эквивалент 2-й), высокие потолки, аккуратный дизайн, лифт. Мамад на каждом этаже, Ночная парковка (17:00-10:00). Цена: 4 250 000 шекелей. Идеальное основное место жительства или премиальная нога-земля в Тель-Авиве.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Герцлия, Израиль
от
$1,77 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$714,780
Жилой квартал Une maison mitoyenne refait a neuf
Ашкелон, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим Третий этаж, новое здание терраса 8м2 soucca Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета Кондиционер, Дуд Шемех, Бронированная дверь, лифт, парковка Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета нало…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Показать все Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
на пристани Ашкелона, в здании Феррерон, в 50 метрах от моря, квартира 2 номера в резиденции с бассейном очень хороший продукт для инвестиций или нога
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$846,450
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим Второй этаж, лифта нет. 4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже Гостиная, столовая 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи Выстав…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации