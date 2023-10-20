  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
;
5
ID: 33782
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Coup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$815,100
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$511,005
Жилой квартал Belle appartement
Иерусалим, Израиль
от
$2,100
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Продается - Просторная 3-комнатная квартира Бограшова Расположен в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, недалеко от пляжа, кафе, ресторанов, магазинов и транспорта. Бограшовский район предлагает яркую и центральную среду обитания, оставаясь при этом жилой и приятной. Общая площа…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
4-комнатная квартира в Кирьят-Йовеле, недалеко от района Бейт-Ваган. С потенциалом проекта обновления городов (Pinouy-Binouy) уже подписались 60% совладельцев. Реальная возможность захватить!
Агентство
Immobilier.co.il
