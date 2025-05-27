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Продажа новостроек в Tel Aviv Subdistrict

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Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan
Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan
Рамат-Ган, Израиль
от
$870,790
Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана. Почему эта квартира такая особенная? •76 м2 идеально расположено Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков! • Высокий этаж - панорамный вид на город • Фасад с видом …
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Жилой квартал Bel appartement de 2 5 pieces avec vue mer dans un immeuble renove avec ascenseur et miklat
Жилой квартал Bel appartement de 2 5 pieces avec vue mer dans un immeuble renove avec ascenseur et miklat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,01 млн
Продается на небольшой улице возле Намал Тлв и Дизенгофф (настоящий Цидон). На 3 этаже с лифтом отремонтированного здания после Тама 38. Квартира площадью 2,5 комнаты площадью 61 м2, частично отремонтированная и в хорошем общем состоянии с новыми окнами. Миклат в здании. Идеально подходит дл…
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Жилой квартал Un batiment eclectique au coeur de tel aviv
Жилой квартал Un batiment eclectique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$15,45 млн
Эта исключительная собственность, расположенная в самом сердце Тель-Авива, является историческим и эклектичным зданием, первоначально спроектированным в 1926 году Иегудой Магидовичем, первым главным инженером города и ключевой фигурой в его архитектурном наследии. Признанная частью Белого го…
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Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Красивые новые квартиры, 5 штук 127 м2. . лифты . Терраса 12 м2. . Открытый вид . Частная парковка. . Кондиционер В 10 минутах ходьбы от трамвая
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Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach
Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach
Тель-Авив, Израиль
от
$9,55 млн
Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для н…
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Жилой квартал Magnifique duplex rez de jardin rue ben gurion
Жилой квартал Magnifique duplex rez de jardin rue ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
Красивый дуплекс первого этажа в новом здании в Бен-Гурионе недалеко от моря и Дизенгофа! Пол 1: 2 спальни, включая мамад, гостиную с оборудованной кухней и балконом 12 м2. Пол 0: главная спальня с выходом в красивый частный сад площадью 100 м2 Парковка и подвал
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Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Эксклюзив. 4 номера на юге Тель-Авива 5-й этаж с площадь 110 м2 Терраса 13 м2. Он состоит из 3 спален, включая люкс родитель с ванной комнатой и гардеробной + 1 парковка в подвале, школе, магазинах и садах Дети у подножия здания. 2 подъемника, в том числе 1 шабаш
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Жилой квартал Magnifique 3 pieces de 83m2 entierement renove et vendu meuble a 2min de la mer dans une rue calme avec grand jardin privatif
Жилой квартал Magnifique 3 pieces de 83m2 entierement renove et vendu meuble a 2min de la mer dans une rue calme avec grand jardin privatif
Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
На продажу выставлены красивые 3 номера Dov Hoz Street, расположенные между улицами Гордон и Фришман, в 2 шагах от моря и Дизенгофа. Эта очень центральная улица очень востребована своим спокойствием и зеленью. Общественный центр с детским ганом, детской площадкой и кофе расположен в 1 минуте…
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Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing magnifique mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing magnifique mini penthouse projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$2,74 млн
В районе Шейнкина, возвышенное новое здание. Мини-пентхаус продали PLAIN-PIED Красивый 3-комнатный мини-пентхаус площадью 96 м2 + терраса 40 м2 на одном уровне Квартира на улице, открытый вид и очень яркое лицо на юго-восток Одна ванная комната + 2 Wc Редкий продукт Не пропустите!
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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2 Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты 5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLEN…
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Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами. BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire etage haut avec vue
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire etage haut avec vue
Тель-Авив, Израиль
от
$800,565
Улица Герцля возле улицы Саламе Недавнее здание 3 штуки 57 м2 балкон 9м2 Парковка пещера Открытый вид 2850000000000
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Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un quartier pittoresque de hakerem
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un quartier pittoresque de hakerem
Тель-Авив, Израиль
от
$2,39 млн
Этот превосходный пентхаус, расположенный в районе Хакерем Тель-Авива, предлагает несравненный жизненный опыт. Идеально расположенный недалеко от пляжа, оживленного рынка Кармель и оживленной улицы Нахлат Биньямин, он предлагает легкий доступ ко многим развлекательным заведениям. Расположен…
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Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,67 млн
УНИКАЛЬНЫЙ ДЖАРДИН АППАРТАМЕНТ С ПРИВАТНОЙ ПИСЦИНОЙ И ПАРКИНГОМ • 3 штуки • 2 спальни • 1 раздевалка • 1 ванная комната, 1 туалет • Полностью меблированный • 90 м2 + 100 м2 • Частный сад с бассейном • Частная парковка Место Хабима / бульвар Ротшильд Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами для…
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Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
MAGNIFIC 3 PARTS CURRENT IN CONSTRUCTION IN THE THREE BASEL TELE AVIV QUARTER. ВЫСОКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ; ПОДАЧА В 10 МЕСЯЦАХ. ВЫСОКИЕ ПЛАФОУНДЫ 2,9 М; ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ В 10 МЕСЯЦАХ, ПРОДАННЫХ С КАВЕ
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Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$4,49 млн
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Оч…
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Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,23 млн
Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов Расположенный недалеко от пляжа и оживленных улиц Бограшовского района, этот дуплекс предлагает идеальную среду обитания между городской динамичностью и спокойствием. 5 штук 4 комнаты 2 ванные комнаты 3 туалета 4-й и 5-й этажи…
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Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$474,721
Тридцать два 60-метровых пика были отозваны с видом на парк Бат-Ям. 3-й этаж. КАЛМЕ БЛИЗ ЭКОЛЕ, ТРАНСПОРТ И ТОРГОВЛЯ. ПРОЕКТ ПИНУИ БИНУИ СИГНАТУРА
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Жилой квартал Appartement a vendre a tel aviv
Жилой квартал Appartement a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
Улица Рачи Тель-Авив 5-й этаж (последний этаж) Дюплекс 83 м2 построен (измерен) Балконы 24 квадратных метра 4 комнаты 2,5 ванные комнаты отремонтированный
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
Эксклюзив для Герцлии! Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу??? Расположение: улица Хахашарон, Герцлия Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2 Здание: современное, построено в 2021 году Парковочное пространство Цена: 4 290 000 Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная …
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Жилой квартал Dans un bel immeuble agreable bien agence
Жилой квартал Dans un bel immeuble agreable bien agence
Тель-Авив, Израиль
от
$856,745
В красивом здании рядом с Флорентийским районом, район в самом сердце ESSOR 3-комнатная квартира, новая на 5 этаже с лифтом и красивой террасой Парковка Очень хорошо организовано, чтобы не пропустить!
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Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива. Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа 4 комнаты, 83 м2 Просторная солнечная терраса 10 м2 Гостиная с открытой кухней Родительский люкс с частн…
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Жилой квартал Magnifique penthouse a louer rue shalom aleicheim
Жилой квартал Magnifique penthouse a louer rue shalom aleicheim
Тель-Авив, Израиль
от
$5,197
Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив В новом здании хорошо сохранилась квартира, выходящая на тихую улицу и беспрепятственный вид! 130 м2 построено 3 просторных номера 2 ванные комнаты лифт Крытая парковка в гараже Включает электрические приборы и шкафы Яркая, …
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Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…
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Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
МАГНИФИЧЕСКИЕ 5 ЧАСТЕЙ В БАТ ЯМ АЯМ ПАРК С ПРОКСИМНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ. Полный морской обзор! Ближе ко всем дорогам, клубу, школам, ресторанам и играм. Несколько трамвайных минут
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Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking
Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
???? Продается великолепная квартира рядом с Фришманом и морем! Ищете идеальное место для жизни? Просторная 3-комнатная квартира площадью 100 м2 ждет вас на волшебной и пастырской улице Шалом Алейхем! ✅ Мамад ✅ лифт ✅ Двойная ванная комната ✅ Высокие потолки ✅ Балкон площадью 12 квадратных …
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Жилой квартал A ne pas manquer a renover bon emplacement
Жилой квартал A ne pas manquer a renover bon emplacement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
Очень удачное месторасположение для этих 4 штук. Большая гостиная. Большие спальни. Две террасы. Один из 8 м2 от гостиной, второй из 2 м2 от спальни. Миклат Возрождение
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Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…
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Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,47 млн
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комнат…
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Жилой квартал Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel
Жилой квартал Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Это совершенно новая квартира в востребованном районе Рамат-Авив-Гимел. Расположенная в 19-этажной башне на улице Ахимейр, эта квартира предлагает жилую площадь 85 м2 с террасой 15 м2. Разработанная архитектором Авнером Яшаром, башня имеет высококлассные удобства, такие как открытый бассейн,…
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Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$1,88 млн
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенциал. возможность расширения и строительства бассейна. дом Находится в тупике возле трассы 2
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Жилой квартал Magnifique appartement neuf vue mer
Жилой квартал Magnifique appartement neuf vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$811,801
МАГНИФИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ ДЕВЯТИ ТРЕХ ГЛАЗОВ ВИДОВАНОГО СОЕ. Прекрасная 10-метровая терраса. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ВСЕХ ПРАВАХ, СИНАГОГИИ, ЭКОЛЕ, ДЕТЕЙ-ЖАРДИНОВ, РЕСТАВРАНТОВ
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$828,655
Улица Нахалата Беньямина 116 Продается эксклюзивный Недавнее здание 2.5 штуки, преобразованные в 2 штуки 47 м2 с балконом 2-й этаж лифт Цена: 2950.000
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Жилой квартал Affaire
Жилой квартал Affaire
Рамат-Ган, Израиль
от
$237,361
Небольшая квартира рядом с университетом и больницей Смотритель, лобби, магазины, парковка, прачечная, бильярд 4 лифта, лифт шаббат
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Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками, 3 комнаты 60м2 с балконом, 1-й этаж (как 2-й этаж) лифт, Миклат
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Жилой квартал Appartement de jardin meuble haut de gamme dans le vieux nord de tel aviv
Жилой квартал Appartement de jardin meuble haut de gamme dans le vieux nord de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Эта квартира с садом, расположенная в самом сердце старого севера Тель-Авива, является замечательным открытием. С примерно 100 квадратных метров жилой площади и очаровательным внутренним двором около 64 квадратных метров, эта квартира расположена в совершенно новом здании в возрасте до двух …
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Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$955,060
В знаменитом парке Tlv. 4 номера квартира в новом здании, 100 м2 с террасой 3 спальни + большая гостиная 2 ванные комнаты 17 этаж с 2 ванными комнатами, Выстрел 3 лифта стоянка Не пропустите, большие инвестиции
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