  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Тель-Авив, Израиль
от
$5,19 млн
;
3
ID: 33552
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа: Тур Мейер, Тель-Авив Откройте для себя исключительную квартиру в престижном Тур Меир, символ роскоши в самом сердце Тель-Авива. Несравнимая среда обитания, сочетающая комфорт, элегантность и высококачественные услуги. Основные характеристики: Площадь: 148 м2 + 12 м2 террасы Пол 30 - панорамный открытый вид, юго-восточная ориентация 4 просторные и светлые комнаты Частная парковка и погреб Резидент на 3 месяца – квартира на продажу Преимущества проживания: Бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, джакузи, бильярд Винный погреб в здании Безопасность 24/7 Запрашиваемая цена: 16 550 000 Комиссионные агентства: 2% + НДС Премиальная недвижимость Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
