Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Продажа: Тур Мейер, Тель-Авив
Откройте для себя исключительную квартиру в престижном Тур Меир, символ роскоши в самом сердце Тель-Авива.
Несравнимая среда обитания, сочетающая комфорт, элегантность и высококачественные услуги.
Основные характеристики:
Площадь: 148 м2 + 12 м2 террасы
Пол 30 - панорамный открытый вид, юго-восточная ориентация
4 просторные и светлые комнаты
Частная парковка и погреб
Резидент на 3 месяца – квартира на продажу
Преимущества проживания:
Бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, джакузи, бильярд
Винный погреб в здании
Безопасность 24/7
Запрашиваемая цена: 16 550 000
Комиссионные агентства: 2% + НДС
Премиальная недвижимость
Номер лицензии: 31928721
