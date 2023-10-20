Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 38 2 комнаты, 51 м2 Балкон: 6 м2 с видом на заднюю часть, тихий 6 этаж с лифтом С охранной комнатой (Мамед) Редкая недвижимость, которая сочетает в себе центральное расположение, тихие и современные удобства. Новая цена: 3 750 000