  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33711
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 38 2 комнаты, 51 м2 Балкон: 6 м2 с видом на заднюю часть, тихий 6 этаж с лифтом С охранной комнатой (Мамед) Редкая недвижимость, которая сочетает в себе центральное расположение, тихие и современные удобства. Новая цена: 3 750 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$539,220
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Нетания, Израиль
от
$613,206
Жилой квартал Espaces de bureaux guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$707,256
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
В районе Бейт-Хакерем (Yeffe Nof) исключительное здание, вмещающее всего 6 квартир, большой 6,5 пенсов наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт, непосредственно обслуживающий главную комнату, мастер-люкс, полная доступность, мамад и парковка. Очаровательная квартира дл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ашкелон, Израиль
от
$1,33 млн
Garden Rez 5 номеров с 2 парковками и подвалом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации