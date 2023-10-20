  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
;
7
ID: 33631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Превосходные 3 комнаты - около 70 м2 хорошо оптимизированы Mamad + балкон 8 м2 (спокойно, зелени) 1-й этаж светлый на 5 - уютный магазин Архитектурная реконструкция - высококлассная отделка Кухня Семел - VRF кондиционер - заказ столярный Недавний проект TAMA: лифт, роботизированная парковка, отремонтированные общие зоны Расположение: улица Шломо ХаМелех (Старый Север), тихая улица с зеленью, только небольшие здания Рядом: Место Рабин, Дизенгофф, Хайаркон Парк, пляжи Аренда в настоящее время 12 000 в месяц (немедленный возврат) Запрашиваемая цена: 4,990.000 - ниже, чем цены промоутеров периода

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
