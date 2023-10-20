Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Превосходные 3 комнаты - около 70 м2 хорошо оптимизированы
Mamad + балкон 8 м2 (спокойно, зелени)
1-й этаж светлый на 5 - уютный магазин
Архитектурная реконструкция - высококлассная отделка
Кухня Семел - VRF кондиционер - заказ столярный
Недавний проект TAMA: лифт, роботизированная парковка, отремонтированные общие зоны
Расположение: улица Шломо ХаМелех (Старый Север), тихая улица с зеленью, только небольшие здания
Рядом: Место Рабин, Дизенгофф, Хайаркон Парк, пляжи
Аренда в настоящее время 12 000 в месяц (немедленный возврат)
Запрашиваемая цена: 4,990.000 - ниже, чем цены промоутеров периода
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно