  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
;
9
ID: 33598
ID: 33598
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключительный дизайн в просторном городском месте. Основные характеристики: Интерьер: около 170 м2 тщательно спроектированного жилого пространства. - Наружные помещения: 49 м2 балконов и замечательная терраса на крыше 45 м2, с утвержденным разрешением на установку бассейна. Частный лифт: прямой доступ к вашему пентхаусу для максимального комфорта. - Договоренность: Просторная гостиная, 4 спальни, в том числе грандиозный родительский люкс, и мамад (безопасная комната). Дополнительное пространство для хранения: 8 м2 выделенное пространство для хранения. - Парковка: Два частных парковочных места включены. Этот пентхаус, построенный из высококачественных материалов и тщательного внимания к деталям, предлагает беспрецедентный образ жизни в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Для тех, кто готов воспользоваться этой редкой возможностью, доступен гибкий план оплаты.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

