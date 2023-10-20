Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключительный дизайн в просторном городском месте.
Основные характеристики:
Интерьер: около 170 м2 тщательно спроектированного жилого пространства.
- Наружные помещения: 49 м2 балконов и замечательная терраса на крыше 45 м2, с утвержденным разрешением на установку бассейна.
Частный лифт: прямой доступ к вашему пентхаусу для максимального комфорта.
- Договоренность: Просторная гостиная, 4 спальни, в том числе грандиозный родительский люкс, и мамад (безопасная комната).
Дополнительное пространство для хранения: 8 м2 выделенное пространство для хранения.
- Парковка: Два частных парковочных места включены.
Этот пентхаус, построенный из высококачественных материалов и тщательного внимания к деталям, предлагает беспрецедентный образ жизни в одном из самых популярных районов Тель-Авива.
Для тех, кто готов воспользоваться этой редкой возможностью, доступен гибкий план оплаты.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно