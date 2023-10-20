  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$623,865
;
6
Оставить заявку
ID: 33785
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Immeuble avec ascenseur
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$623,865
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Показать все Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Хадера, Израиль
от
$1,03 млн
БЖ Воспользуйтесь этой возможностью: приобретите красивый теплый дом на популярной улице Хамочава! - Коттедж из 5,5 хорошо оборудованных комнат площадью около 150 м2, - Большой аккуратный сад площадью 250 м2, с фруктовыми деревьями, - Теплый и уютный салон, - кухня Cashier с 2 раковинами и …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$918,555
Ханавиим 44 2 комнаты 50 м2 Сокка Терраса 2 этаж с лифтом Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Показать все Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$9,405
Вилла в центре города Раанана. Тихая улица возле школы Билоу. Уровень 1: очень большая гостиная с обеденной зоной. Отдельная кухня. мастер спальня гардеробная с видом на бассейн. Уровень 2: 3 спальни 2 ванные комнаты. Уровень 3: один люкс. Под землей: большая комната и мамочка. Бассейн и сад…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации