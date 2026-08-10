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Пентхаусы в Израиле

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90
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14
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222 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Израиль
Пентхаус 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Пентхаус исключительности с видом на море - в двух шагах от пляжа Относитесь к высшей роскош…
$1,40 млн
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
БЖ Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за цент…
$1,08 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
В здании на передней линии моря, великолепный новый пентхаус с террасой 100 м2, в высококаче…
$1,80 млн
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Доброе утро! БАТ ЯМ КУАРТИЕР АЛЛОЗОРОВ ПРОЧЕ ДЕ ЛА МЕР, ДУ ТРАМВЕЙ, ДЕС ЭКОЛЕС И ДЕС КОММЕРК…
$1,22 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Исключительный пентхаус с видом на море - Royal Beach Tel Aviv Откройте для себя этот велико…
$12,00 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Новый пентхаус доставил за 20 месяцев две террасы площадью 30 м2, полностью сукка! Позвоните…
$1,29 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Ссылка: TL 2632 Район: 2-я морская линия, Бен-Иегуда/Бограшов, всего в нескольких шагах от п…
$4,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Ссылка TL 2437 Близко к Ротшильду Пентхаус 4 штуки 135 м2 + 85 м2 террасы первого этажа с кр…
$3,96 млн
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Пентхаус 5 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 5
Площадь 168 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$2,89 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Новое здание, отлично сохранившееся. Уникальный пентхаус, один на 12-м и верхнем этаже. Со …
$2,53 млн
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Пентхаус 6 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 6
Площадь 182 м²
Для продажи - Ривьера Прожект Бен Гурион, Бат Ям - Полный морской обзор Гарантия жизни Экск…
$4,33 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Этот великолепный пентхаус предлагает около 125 м2 жилых помещений, дополненных 45 м2 открыт…
$4,35 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 175 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,07 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
$1,26 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спаль…
$4,50 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Улица Исмаха Мелеха, в Кфар-Давиде, роскошный пентхаус, залитый светом. Огромная гостиная, т…
$9,99 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 264 м²
Для продажи - один пентхаус со всеми позициями ? Расположен на тихой улице недалеко от Шенк…
$6,16 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Роскошный пентхаус площадью 170 м2 и 44 м2 террасы, на 17-м этаже современного и престижного…
$2,16 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Пентхаус с террасой на крыше для продажи в Тель-Авиве, на тихой улице Керем Хатейманим, в не…
$3,10 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Прекрасный пентхаус на продажу в Иерусалиме, в районе Талпиот! Новое здание 11 этаж с лифтам…
$2,16 млн
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Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 169 м²
✨ Эксклюзивная продажа - 6-комнатный пентхаус в Раанане ✨Редкий товар, предназначенный для к…
$2,68 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Отличный пентхаус на продажу в Тель-Авиве, на Старом Севере, всего в нескольких шагах от мор…
$3,23 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 208 м²
В новом здании в самом сердце популярного района Бавли, Пентхаус высокого класса с ясным вид…
$3,60 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 360 м²
Красивый проект Ру Сутин, в двух шагах от Кикар Рабина, Пентхаус очень высокий 4 штуки 205…
$7,99 млн
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Пентхаус 5 комнат в Израиль
Пентхаус 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 196 м²
в двух шагах от улицы Бограхсова, на тихой улице, недалеко от пляжа, Новое здание, Великолеп…
$3,90 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 304 м²
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 …
$4,00 млн
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Пентхаус 5 комнат в Израиль
Пентхаус 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Мини пентхаус 5 шт. 140 м2 жилой площади 50 м2 терраса этаж 6 паркет в доме возможность сдел…
$749,750
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 159 м²
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой ср…
$1,65 млн
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Пентхаус 5 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$2,40 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Красивая квартира, отремонтированная с большим шармом, расположена в районе Бен-Гурион. 90 м…
$1,55 млн
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Параметры недвижимости в Израиле

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