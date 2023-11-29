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Пентхаусы в Израиле

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46 объектов найдено
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
€1,81 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
€2,08 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€8,57 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€5,14 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€2,45 млн
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Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,69 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,29 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Два великолепных пентхауса на продажу в Северном Тель-Авиве ( окрестности choav ha tzafon ) …
€9,06 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,18 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,17 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,59 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,67 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Израиль
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивный новый листинг- Потрясающий пентхаус с большим балконом и открытым видом в у…
€1,76 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…
€3,55 млн
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Пентхаус 2 спальни с лифтом, с кондиционером в Израиль
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с кондиционером
Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Пентхаус + квартиры на продажу в совершенно новом городском шикарном проекте, расположенном …
€1,31 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Великолепный новый проект на продажу прямо возле знаменитого и роскошного Кикар Ха Медина - …
€2,06 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Красивый пентхаус прямо у моря в Норд-Тель-Авиве в Гуш-ха-Гадоле - с невероятным видом на мо…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Продается пентхаус на популярном севере Тель-Авива, расположенный на тихой, востребованной и…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Пентхаус в иерусалимских башнях. На Мево Хаматмид 16, в центре города. Пентхаус 4-этажный до…
€6,75 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Пентхаус в Холиленде на Аврааме Перрере 1. 31 этаж (последний этаж), восток северо-запад. 6,…
€3,31 млн
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Удивительный пентхаус в самом сердце Ромемы, 6 комната балкон 90 кв.м с видом на Иерусалим. …
€1,64 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Красивый пентхаус в самом сердце улицы Сороцкин, в том числе 5000 шекелей, от единичного дох…
€1,25 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Красивый пентхаус на Гершоне Авнере 5, Топ Арнона. архитектурно оформленный, высококачествен…
€930,319
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Великолепный отремонтированный пентхаус! Олей Хагардом. Прекрасный вид. Яркий и воздушный. 5…
€462,926
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Параметры недвижимости в Израиле

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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