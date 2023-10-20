  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33811
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ашкелон, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$620,730
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Эксклюзивность – светлая и просторная квартира! Барон Хирш, Кирьят Район Моше, Иерусалим ✨ Девять, девять, девять! ✨Продается: красивая 5-комнатная квартира, после расширения TAMA 38. Площадь: 93 м2 брутто + терраса Сукка Яркая квартира с 3 выставками Просторный и хорошо организованный …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Идеальное место рядом с улицей Шенкин рядом с Shouk Hacarmel квартира 3 комнаты 93 м2 + балкон 8,5 м2 4-й этаж позади (очень тихо) парковочное место в роботизированной системе Будь осторожен! По сравнению с планом квартиры небольшая комната, прилегающая к кухне, была удалена C IS A 3 PIECES
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации