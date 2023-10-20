  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 33573
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
*Цена упала! * Эксклюзивная продажа В престижном проекте недвижимости, одном из самых красивых Тель-Авива, реализованном компанией METROPOLIS 41 Луи Маршалл Стрит На углу бульвара Смэтс Квартира 5 комнат! На втором этаже, высоко! 113 м2 плюс красивый балкон 14 м2 Квартира просторная и идеально устроена Высококлассные услуги! Подземная парковка Пещера!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye
Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Иерусалим, Израиль
от
$43,89 млн
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал A 50 metres du lac
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a keter david jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,703
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации