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Дуплексы в Израиле

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53 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в п…
$1,665
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Дуплекс 5 комнат в Израиль
Дуплекс 5 комнат
Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
БЖ Великолепный 5+1 семейный дуплексный пентхаус в Парковом районе! RE/MAX Hadera представ…
$839,720
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Дуплекс 6 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Очень красивая квартира 200 м2. 5 комнат. Двухкомнатный пентхаус с ванной комнатой. Очень бо…
$3,27 млн
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Дуплекс 7 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Дуплекс 7 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 7
? В самом сердце популярного района Кирьят-Ганим Уникальный дуплекс? ? Редкая возможность, к…
$1,40 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Центральное и тихое место с видом на набережную. Светлый 4-комнатный дуплекс недалеко от Эме…
$1,09 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Израиль
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепный!!!!!!! дуплекс 5 м от моря 108 м2 жилая площадь + 18 м2 от террасы вид на море …
$2,91 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Продается маталон на флорентийском Рядом с Неве Цедек и морем в 10 минутах ходьбы от моря Н…
$1,83 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Красивый 3-комнатный дуплекс с террасой - Бограшов / Бен Иегуда • Дуплекс 3 комнаты • 2 спал…
$1,45 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
На небольшой жилой улице здание очень хорошо обслуживается. Парковка, лифт, терраса 45 м2. 3…
$2,41 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Израиль
Число комнат 3
Площадь 78 м²
*Дуплексная квартира на продажу в Бен-Иегуде недалеко от Бограшова* ▪️В одной минуте от пляж…
$1,27 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Красивая дуплексная крыша для продажи на старом севере Тель-Авива, недалеко от бульвара Бен-…
$1,67 млн
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Дуплекс 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 107 м²
Рядом с Бейт-Веган, в самом сердце Рамат-Шарет. Очень редкий и уникальный на рынке! На тихо…
$1,50 млн
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Дуплекс 6 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Очень красивая квартира 200 м2. 5 комнат. Двухкомнатный пентхаус с ванной комнатой. Очень бо…
$3,63 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
????? Продается: Superb Duplex Penthouse! ✨ Редкая возможность приобрести дуплексный пентхау…
$554,815
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Дуплекс 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Новый в продаже исключительно 35 улица Шалом Алейхем Тихая и центральная улица, недалеко от…
$2,16 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Дуплекс на продажу в Тель-Авиве, в роскошном комплексе Gindi TLV. Тур с охраной 24/7, тренаж…
$1,63 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Хадера, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет 4-комнатный дуплекс-пентхаус в приморском районе Ольга в Хадер…
$659,780
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Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Ссылка: GS 102 Район Рамат Хадар Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермаркет…
$1,96 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Barrio Afridar, 4 комнаты на нижнем этаже рядом с магазинами с 2 террасами
$556,110
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Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Дуплекс расположен в 4 минутах от моря, недалеко от пляжа Буграшова. Жилая площадь 48,5 м2 +…
$1,40 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Дуплекс Рехов Маталон 1 Около 110 м2 плюс терраса 29 м2 3 спальни внизу Гостиная столовая ку…
$2,03 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Красивый дуплекс расположен в самом сердце Тель-Авива. жилая площадь 110 м2 + терраса 60 м2.…
$3,26 млн
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Дуплекс 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Современный жилой дом на 7,5 этажа, в том числе 26 квартир с частной парковкой. Каждая кварт…
$3,96 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Дуплекс прекрасно отремонтирован с большим шармом, в стиле лофт, расположен в Шенкинском рай…
$2,23 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Нетания, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 124 м²
$1,93 млн
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Превосходный 5-комнатный дуплексный пентхаус в центре Раананы. Исключительная недвижимость и…
$1,79 млн
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Дуплекс 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Красивая квартира в 2 минутах от моря, недалеко от Гордон-стрит. Исключительный вид на море.…
$7,33 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Красивый дуплекс расположен между Дизенгофом и морем. жилая площадь 93 м2 + балкон + терраса…
$1,99 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ашдод, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Дуплекс-пентхаус на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с выходом на террасу площадью…
$1,05 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Центр города, в тихом и живописном маленьком тупике, квартира 2 номера дуплекс, 38 м2, гости…
$524,825
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Параметры недвижимости в Израиле

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