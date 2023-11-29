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Дуплексы в Израиле

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4 объекта найдено
Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Площадь 195 м²
Sweet Cottage Maisonette Gidon Hausner, Холиленд с множеством балконов, террасами, небольшим…
€1,57 млн
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Отремонтированный дуплекс в Бейт-Хакереме, 22 га - Меясдим. 145 кв.м., 6 комнаты превращены …
€980,822
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Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дуплекс, 5 спален ! ок.. 216 кв В Хар Гило открывается потрясающий вид + отдельная единица п…
€728
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловая недвижимость! Дуплекс, 4 комнаты . В самом сердце Гило, улица Хатеена Полностью отре…
€510,347
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