  4. Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
;
7
ID: 33612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Расположенная на улице Мендели, одном из самых популярных адресов Тель-Авива, эта квартира имеет исключительное расположение в нескольких шагах от пляжа, престижных отелей, кафе и развлечений в центре города, предлагая тихую жилую обстановку. Это светлая 3-комнатная квартира площадью 70 м2, расположенная на 4-м этаже с лифтом. Его северная и восточная ориентация обеспечивает прекрасную естественную яркость и отличную вентиляцию в течение дня. Здание хорошо поддерживается, защищено дигикодом и имеет укрытие (миклат). В настоящее время недвижимость сдается в аренду, предлагая немедленный интерес для инвестора. Идеальная возможность для основной резиденции, нога к земле или инвестиции в наследие недалеко от моря.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
