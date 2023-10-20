  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
;
10
ID: 33819
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

