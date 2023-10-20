  1. Realting.com
Жилой квартал 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
3
ID: 33453
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Новая квартира в очаровательном здании Идеально расположен недалеко от парка Хайаркон и в 400 м от пляжа в самом центре города на тихой улице в 2 шагах от магазинов и метро 3,5 штуки. 90 м2 жилой площади .terrace 7 м2. Высококачественная отделка .floor heating. Кондиционер VRF. Возможность парковки в здании

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
